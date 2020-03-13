У Німеччині можуть націоналізувати компанії: Lufthansa пригрозила зупинкою польотів

У Німеччині можуть тимчасово націоналізувати важливі для держави підприємства, якщо ті зазнаватимуть труднощів у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це заявив міністр економіки країни Петер Альтмайєр. За його словами, Берлін готовий захистити їх від банкрутства різними способами, серед яких крім націоналізації також відтермінування зі сплати податків і фінансова допомога. Про це повідомив DailyStorm.

Епідемія коронавірусу в Німеччині

"Ми не допустимо банкрутства економічно міцних компаній. Ми дуже уважно розглянемо його наслідки і зробимо все необхідне", – заявив Альтмайєр. Він нагадав, що Берлін вже розглядав подібні заходи по відношенню до компаній, які займаються важливими для держави проєктами.

При цьому міністр підкреслив, що це лише один з багатьох варіантів вирішення проблеми. За його словами, Берлін розглядає різні заходи, які можуть допомогти організаціям подолати "кризу коронавірусу", зокрема відстрочки зі сплати податків і багатомільярдну фінансову допомогу страждаючим компаніям. Навіть якщо доведеться вдатися до націоналізації, це будуть поодинокі випадки, вважає Альтмайєр.

При вже відомо, що про таку допомогу збирається просити керівництво найбільшої в Європі німецької авіакомпанії Lufthansa. Про це повідомило видання Handelsblatt. "У внутрішньому відеозверненні до співробітників бос Lufthansa Карстен Суперечка сказав, що ведуться переговори з урядом про можливу державну допомогу", – йдеться в публікації.

Також в Lufthansa пригрозили зупинити польоти, якщо ситуація буде погіршуватися. Це принесе компанії величезні збитки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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