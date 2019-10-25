Вкрали 21 млн гривень: економіст НБУ попався на оформленні фейкового кредиту

Економіст НБУ допоміг трьом посадовцям банку "Богуслав" оформити фейковий кредит на 21,6 млн гривень. Тепер їм оголошено про підозру в заподіянні збитків.

Про це у п'ятницю, 25 жовтня, повідомили в пресслужбі прокуратури Києва. "Як установлено в ході слідства, між ПАТ "Банк Богуслав" та "підконтрольною" його посадовцям комерційною структурою був укладений кредитний договір на суму понад 21,6 млн гривень. У якості застави було передано неіснуюче промислове обладнання – високошвидкісний екструдер", – розповіли про схему в прокуратурі.

При цьому головний економіст відділу перевірок кредитних ризиків НБУ, незважаючи на відсутність промислової установки, підписав акт перевірки майна, яке нібито було передано в забезпечення цього кредиту.

Далі, за даними слідства, заступник голови правління ВАТ "Банк Богуслав" за допомогою інших службовців банку перевів у готівку 21,6 млн грн через підприємства з ознаками фіктивності.

Співробітникам банку оголошено про підозру за статтями "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним злочинним шляхом" і "Службова підробка". А головному економісту відділу НБУ – за статтею "Службова підробка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні посилять умови для отримання кредиту в банку. Національний банк своєю постановою №70 з 1 липня 2019 го ввів в дію тестовий режим нової системи, а з 1 грудня всі фінансові установи повинні будуть ретельно вивчати своїх клієнтів.

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