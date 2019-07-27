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Виявили нафтопродукти: в стічні води під Києвом злили небезпечну речовину

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У стічних водах під Києвом виявили нафтопродукти. Невідомі злили в каналізаційну мережу небезпечні для екології речовини, які в результаті потрапили в Бортницьку станцію аерації (БСА).

Про це повідомили в прес-службі "Київводоканалу". "26 липня о 8:45 в приймальній камері пісколовки II блоку БСА виявлені плями забруднень маслянистого типу. Попередньо встановлено причину – залповий скид нафтопродуктів. Відібрані проби спрямовані на аналіз в хіміко-бактеріологічної лабораторії", – повідомили у відомстві.

У стічні води злили нафтопродукти

У стічні води злили нафтопродукти

Київводоканал

Залповий скид – це скидання стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш ніж в 20 разів допустимі величини. Такі скиди виводять з ладу обладнання, вимагають великих фінансових витрат і часу на очищення, негативно впливають не екологію.

Нафтопродукти на станції

Нафтопродукти на станції

Київводоканал

"Київводоканал" нагадує, що порушення Правил приймання стічних вод карається згідно з чинним законодавством. Силами Департаменту екологічного нагляду "Київводоканалу" сформований оперативні групи по виявленню порушників Правил приймання стічних вод ", – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в притоку Дніпра, річку Десенку, зливалися неочищені стічні води з колекторів.

Відеозапис забруднення річки на своїй сторінці в Facebook опублікував засновник СД "Платформи" Богдан Ференс. За його словами, це відбувається щодня, а всього в 100 метрах від місць зливу купаються люди

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Тема
Екологія в Києві
Місце
Україна
Теги
Екологія Київводоканал
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