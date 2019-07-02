Вивели з України мільярди: розкрита одна з наймасштабніших схем обману

В Україні аграрії вивели з країни як мінімум 14,8 млрд грн.

Щоб перевести гроші без сплати ПДВ і не повертаючи в країну валютний виторг, спритні підприємці відкрили або придбали підконтрольні компанії. Вони нібито експортували продукцію, однак за фактом виводили кошти.

У схемі замішані як мінімум 407 фірм. Про це стало відомо з результатів розслідування ДФС, які потрапили в розпорядження OBOZREVATEL.

Аграрна схема

Аграрії укладали непрямі зовнішньоекономічні контракти (коли рух товару не відповідає руху грошових коштів) і, як правило, для валютних розрахунків вибирали офшорні зони.

"Операції здійснені виключно для виведення коштів за кордон з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності та створені (придбані) виключно для здійснення сумнівних операцій. Тобто, для експорту товарів без повернення валютної виручки і сплати ПДВ вітчизняними підприємствами використовуються підконтрольні суб'єкти господарської діяльності", – написала в звіті директор департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Олеся Спесивцева.

У ДФС прийняли рішення:

перевірити ланцюг поставки товарів, які експортували зазначені фірми;

провести інформаційно-аналітичну роботу з метою встановлення ознак кримінальних злочинів, в тому числі, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

здійснити аналіз діяльності систем гарантування депозитів, які виступають контрагентами для вітчизняних суб'єктів господарювання при переміщенні товарів через митний кордон України;

забезпечити збір необхідних матеріалів і передачу їх в правоохоронні органи для прийняття рішення відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства України.

У масштабній схемі замішані як мінімум 407 підприємств. Їх перелік ДФС розіслали своїм підрозділам, сам ж лист також потрапило в розпорядження OBOZREVATEL.

Які ще схеми використовує бізнес

OBOZREVATEL вивчив звіти регуляторів і зібрав поширені схеми, якими користуються бізнес для відмивання коштів, ухилення від сплати податків.

Занизили виручку – сховали гроші

Клієнти банку укладають договір і планують розраховуватися в доларах. Коли контракт почали виконувати, один з клієнтів змінює умови. Наприклад, долари замінити польської валютою. При цьому встановлюють обмінний курс, який в рази відрізняється від реального. Замість мільйонів доларів приходять мільйони злотих. Таким чином, за згодою з банком від валютного контролю ховаються величезні суми.

Переведення в готівку і фірма "одноденка"

Одна фірма переводить інший мільйони гривень за оплату будь-яких послуг. Це може бути як поставка будівельних матеріалів, так і консультаційна допомога. Головне – переводити потрібно "своїй фірмі". Найчастіше для цього її спеціально відкривають незадовго до угоди, а після закривають (тому називають "одноденками").

Отже, компанія, яка намагається відмити гроші, переводить мільйони іншій фірмі. А вже та виплачує їх у вигляді відрядних своїм співробітникам готівкою. У всякому разі офіційно. Таким чином одна з "контор" роздала відрядження на 111 млн грн.

Обікрасти державу

Компанія перемагає в тендері Міненерго. Отримує 50 млн. Частина цих коштів (менше половини) витрачає на закупівлю обладнання, а другу частину (велику) видає своєму директору і бухгалтеру у вигляді кредиту і фінансової допомоги.

Дивіться відео на тему

Після компанія, наприклад, може бути оголошена банкрутом і закритися. А директор і бухгалтер можуть залишитися з отриманими грошима. Всі ці угоди легко може відстежити будь-який український банк під час фінансового моніторингу. Може, але часто не робить.

Фіктивні угоди

200 компаній отримують кошти від цілої низки фірм. Нібито за вугілля, газ, ремонт, цінні папери. Отримані кошти компанії роздають готівкою вже наступним фірмам. Також, нібито оплачуючи послуги.

Після вже переведені в готівку суми можна витратити, наприклад, на виплату зарплат "в конвертах". Держава за допомогою таких фіктивних угод недоотримує сотні мільйонів гривень податків.

Дохід для чиновника

Політики і чиновники повинні якось виправдати своє матеріальне становище в декларації. Для цього компанія отримала кредит в банку, гроші роздала фізичним особам у вигляді фінансової допомоги. Вони за цей рахунок купили цінні папери і продали їх. Дохід від продажу внесли в декларацію. Таким чином політики і чиновники можуть декларувати мільйонні доходи від продажу цінних паперів і виправдовувати покупку машин і квартир.

Папірці перетворюються в гроші

У цій схемі вдалося довести зв'язок банку зі зловмисниками. Так, компанія нібито займалася збором пластикових пляшок і вторсировини. За це вона отримала 4 млрд грн. А банк допоміг їх перевести в готівку ще й під пільгову ставку. НБУ зажадав усунення посадових осіб фінустанови.

Кошти зникли

Два роки шахраї завдяки заплутаною ланцюжку операцій (переводили гроші з однієї фірми в іншу нібито оплачуючи товари) надавали допомогу компанії в ухиленні від сплати податків.

Заплутана рух коштів було практично неможливо відстежити, а в підсумку вони просто "губилися" в банківській системі.

Український бізнес, який приховує свій дохід від податків, занижує оборот, працює в тіні, фактично краде у кожного. Держава недоотримує мільярди гривень до бюджету, які могли б піти на зарплати, розвиток інфраструктури, пенсії і соціальний захист. Щоб вивести бізнес з тіні, потрібно не тільки спростити адміністрування і максимально автоматизувати процеси, а й жорстко контролювати і карати порушників.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!