Віцепрезидент "Енергоатому" виявився акціонером компанії-будівельника енергомосту в Крим – Гончаренко

Віце-президент НАЕК "Енергоатом" Якоб Хартмут володіє акціями російської компанії "Федеральна мережева компанія Єдиної енергетичної системи", яка будувала і зараз експлуатує лінії електропередачі в анексованому Росією український Криму.

Про це повідомив депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Віце-президент державного "Енергоатому" Хартмут насправді акціонер російського ПАТ "Федеральна мережева компанії Єдиної енергетичної мережі", компанії – яка будувала лінії електропередачі в анексованому Кремлем українському Криму. Ще раз: віце-президент державної компанії "Енергоатом" отримує дивіденди від російської компанії, яка допомагає окупації українського півострову. Ви серйозно?", – повідомив Гончаренко.

За словами депутата, остання виплата дивідендів цієї компанії була в лютому 2020 року і віце-президент нашого "Енергоатому" їх отримав. "Тобто російська компанія заробила на поставках електрики в анексований Крим і прибуток від цих поставок перепав нашому пану Хартмуту з державного "Енергоатому", – пояснив нардеп.

Окрім того, згідно декларації Хартмута, він володіє акціями ще декількох російських енергорозподільчих та збутових компаній, що входять в орбіту російського сенатора Олександра Бабакова. Також він в 2014-2015 році інвестував в цінні папери венесуельської компанії PDVSA, яка знаходиться під санкціями США.

"Як ця людина взагалі могла потрапити на державну службу, я уже не кажу про посаду віце-президента "Енергоатому" з доступом до державної таємниці. Як людині з такими зв’язками з країною-агресором дали право вирішувати у кого купувати ядерне паливо – у американців чи росіян?", – задається питанням Гончаренко.

Факт призначення Хартмута в керівництво "Енергоатома" Гончаренко назвав ганьбою для чинної влади.

"Я розумію, що останні роки занадто часто с приводу і без всі кричали про російських шпигунів і грали в "діточок і вовка", що рано чи пізно призводить до того, що на "вовка" уже ніхто не реагує. Але посіпака Кремля по окупації українського Криму в керівництві Енергоатому це ганьба для цієї влади як по суті і банкрутство наших АЕС", – підсумував Гончаренко.