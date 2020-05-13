Вітренка звільнили з "Нафтогазу": топменеджер звинуватив Коболєва

Комерційного директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка попередили про те, що через два місяці його посаду скорочують, і він фактично залишається без роботи. Він упевнений, що таке рішення ухвалив глава компанії Андрій Коболєв.

Про це сам менеджер заявив на своїй сторінці в соцмережі. "Друзі, мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують", – написав Вітренко.

Менеджер заявив, що його звільнив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, якому він допомагав створювати імідж за гроші компанії. "Коболєву Кабмін, знову без жодного конкурсу, продовжив контракт на чотири роки. І тепер Коболєв фактично звільняє мене. Ми самі допомогли Коболєву створити його імідж. Так, Нафтогаз платить за його особистий піар, але це не головне. Ми хотіли змін у владі. Ми хотіли "нові обличчя". Нам треба було разом із владою захищати Україну від російської агресії. Нам треба було, щоб влада проводила реформи, які можуть привести нас у Європу. А потім ми боялися "виносити сміття з хати", переживаючи, що це допоможе нашим опонентам критикувати наш європейський вибір", – написав Вітренко.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у "Нафтогазі" запустили радикальне переформатування управлінської вертикалі. Його автор – нова "права рука" голови правління Андрія Коболєва Отто Ватерландер, якого в січні призначили виконавчим директором НАК із трансформації.

Повідомляється, що саме через розбіжності з Ватерландером залишив "Нафтогаз" глава газового дивізіону Андрій Фаворов.