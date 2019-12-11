Віталій Онищенко: Щоб атомна галузь розвивалася, потрібна підтримка президента і всіх гілок влади

Кабінет міністрів України за ініціативою міністра енергетики Олексія Оржеля звільнив президента "Енергоатома" Юрія Недашковського з формулюванням "за неефективний менеджмент", "підозра у розкраданні державних коштів" тощо. З іншого боку – за Недашковського заступилися в "Українському ядерному товаристві", заявивши, що це звільнення призведе до дестабілізації роботи атомної галузі.

Тому для того, аби з'ясувати, що насправді відбувається в галузі атомної енергетики України і які її перспективи, ми вирішили поспілкуватися з людиною, незалежною від кланів та фінансово-промислових груп, незаангажованим фахівцем, що професійно розуміється у темі. На наші запитання погодився відповісти ексгендиректор ДК "Ядерне паливо", експерт, який тримає руку на пульсі того, що відбувається в атомній галузі, – Віталій Онищенко.

В ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL експерт розповів, що буде з ДП НАЕК "Енергоатом" після відставки Юрія Недашковського, поділився своїм баченням розвитку галузі, а також окреслив поточні і стратегічні завдання, які вимагають невідкладного заходів.

"Недашковський – професіонал, він багато зробив для атомної галузі"

– Пане Віталію, яка ваша думка – чи справедливо звільнили керівника НАЕК "Енергоатом" і чи є ґрунт під кримінальним переслідуванням, звинуваченнями у розкраданні державних коштів?

– Що стосується цих звинувачень – це справа правоохоронних органів. Тому нехай вони дають правову оцінку, досліджують факти. Якщо для цього є якісь підстави, то нехай ідуть до судів і там доводять.

Юрій Недашковський – людина професійна, він працює в атомній енергетиці вже десятки років. Моя особиста думка – людина він досить сильна в плані менеджменту, шанований у колах атомників не тільки на території України, а й поза її межами. Якщо брати всю його кар'єру, то він чимало зробив для атомної енергетики.

– Недашковського асоціюють із ексдепутатом ВР Миколою Мартиненком, за яким тягнеться 15-річний шлейф корупційних скандалів і різних махінацій. Кажуть, що саме за нього з'явився інститут "смотрящих". Можливо, з цим пов'язане звільнення?

– Думаю, його звільнення пов'язане з тим, що сьогодні нова влада має велике бажання очиститися від усього минулого, від усіх, хто може сьогодні залаштунково впливати на атомну енергетику.

– Чи призведе це звільнення до дестабілізації роботи атомної галузі, як заявили про це профспілки?

– На сьогодні дестабілізації не спостерігається. Зрозуміло, що президент такої великої компанії, як "Енергоатом", що сьогодні забезпечує виробництво понад 50% всієї електроенергії України, зобов'язаний мати політичну підтримку в усіх ешелонах влади, зокрема безпосередньо президента країни.

Юрій Недашковський

Якщо взяти, наприклад, будівництво атомних блоків, то без політичної підтримки такі великі інвестиційні проєкти, просто будучи президентом "Енергоатома", реалізувати неможливо.

– Ви відзначили професійні якості Недашковського. Як відіб'ється це звільнення на атомній галузі?

– Атомні енергоблоки як експлуатувалися, так і надалі експлуатуватимуться. Адже експлуатацію АЕС забезпечує велика кількість професіоналів-атомників: персонал АЕС, підприємства і організації, що гарантують безпечну експлуатацію атомних енергоблоків. Всі вони залишилися і нікуди не поділися. Тому, звісно, будь-який новий президент, який прийде в НАЕК "Енергоатом", найперше спиратиметься на цих професіоналів.

– Повертаючись до Мартиненка і кланів. Чи працюють їхні старі схеми сьогодні?

– Я безпосередньо сказати це не можу, працюють чи ні, але однозначно щось відбувається не так. Сьогодні у пресі ми бачимо море інформації про зловживання при закупівлі, при виборі постачальників тощо. Адже практично всі енергоблоки АЕС проходять процес продовження експлуатації і підвищення безпеки, протягом якого НАЕК "Енергоатом" купує величезну кількість послуг та обладнання. Іноді без проведення відкритих конкурентних торгів витрачаються мільярди. Саме це спокушає нечистих на руку службовців скористатися такою ситуацією.

– На сьогодні в атомній енергетиці не так багато людей, які професійно обізнані з питанням і можуть керувати таким великим державним підприємством як "Енергоатом". Хто, на ваш думку, може стати біля керма компанії?

– Україна має власний досвід будівництва та експлуатації енергоблоків АЕС. Наразі побудовані, експлуатуються, модернізуються і продовжується експлуатація 15-ти енергоблоків на чотирьох атомних станціях України. Для ведення такої діяльності необхідний потужний інженерний і керівний персонал атомників. Тому, вважаю, що в галузі знайдуться люди, гідні посісти це місце.

– Існує думка, що атомна галузь потребує твердої руки...

– Якщо під "твердою рукою" мається на увазі сильний управлінець, який має професійні навички та менеджерські якості, то так, звісно, потребує. Але як я вже казав вище, крім цього необхідна потужна підтримка вищої політичної влади. Якщо влада і керівництво "Енергоатому" працюватимуть синхронно, то перед нами відкриються великі перспективи.

"Необхідно вирівняти тариф для атомної електроенергії та добудувати два блоки ХАЕС"

– Які виклики загалом сьогодні стоять перед атомною галуззю України?

– Сьогодні основним викликом для атомної енергетики є тариф. Тариф має бути обґрунтованим і гарантувати можливість безпечної експлуатації робочих енергоблоків, заходи щодо підвищення безпеки та реалізацію стратегічних завдань. На мій погляд, тариф для НАЕК "Енергоатом" занижений.

– Не секрет, що раніше рішення ухвалювалися не на користь атомної енергетики, а на користь теплової енергетики. Чи зміниться ця ситуація?

– Той факт, що тариф для теплової генерації значно виріс, а тариф для атомної генерації в окремі моменти навіть знижувався, свідчить про лобіювання інтересів теплової енергетики. Тим самим за рахунок атомної енергетики процвітали ось такі клани, про які ви говорите.

Тому ситуацію необхідно міняти у бік об'єктивного підходу до визначення тарифів для різних типів генерацій, зокрема атомної та теплової.

– Які стратегічні завдання атомної галузі?

– Щонайменше утримання обсягу виробництва електроенергії на АЕС на рівні 50%. Для цього найперше необхідно говорити про добудову двох енергоблоків (№3 і №4) ХАЕС. Це дозволить заступити потужності енергоблоків АЕС, які необхідно буде знімати з експлуатації в найближчі 10-15 років.

Ще одне стратегічне завдання – поводження з радіоактивними відходами АЕС, а також тими радіоактивними відходами, які повертатимуться з РФ після переробки ядерного палива наших АЕС.

Наступним стратегічним завданням є введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива та припинення вивезення відпрацьованого ядерного палива Хмельницької, Рівненської та Южно-Української АЕС на переробку в РФ.

– Як сьогодні виживає атомна галузь в умовах несправедливої конкуренції?

– Якщо подивитися звітність НАЕК "Енергоатом", то з'ясується, що атомна галузь сьогодні все більше затягується у кредитні зобов'язання. Коли тариф був необґрунтовано занижений, "Енергоатому" доводилося позичати фінансові ресурси. Рішенням для НАЕК "Енергоатом" було б встановлення обґрунтованого тарифу за рахунок вирівнювання між різними типами генерацій.

Від геополітики до економіки: "З приходом нової влади потрібно вимагати знижку на паливо"

– Чи можливо за допомогою атомної енергетики знизити тариф для населення на електроенергію?

– Звертаю увагу, що тариф для АЕС – найнижчий серед всіх типів генерацій в Україні і нижчий за тариф для населення. Саме за рахунок низького тарифу для АЕС вдається утримувати фіксований тариф для населення. Тому зниження тарифу для населення тільки за рахунок атомної енергетики навряд чи піддається реалізації. Якщо розглядати загалом зміни у тарифній політиці для всіх типів генерацій, то шляхи зниження тарифу для АЕС – у зниженні собівартості виробленої електроенергії.

Значну частину у собівартості електроенергії АЕС займає ціна ядерного палива. На сьогодні у нас два постачальники ядерного палива: Westinghouse і ТВЕЛ. На мій погляд, зараз склалася сприятлива ситуація для того, щоб знижувати ціни на паливо за рахунок конкуренції між виробниками.

– Які для цього є передумови?

– Є багато чинників. По-перше, це світові тренди щодо зниження вартості природного урану. Не забувайте про наявність в Україні власних джерел природного урану і цирконієвого виробництва (необхідний елемент тепловидільної збірки для реактора).

Дуже важливий аспект – резерв палива. На сьогодні у нас річний резерв палива. Однозначно, резерв необхідно збільшувати.

Необхідно говорити і про диверсифікованість процесу збагачення ядерного палива для України (у світі щонайменше 5 країн мають заводи зі збагачення). Нам потрібно планувати і створення власного виробництва з виготовлення ядерного палива в Україні.

Також передумови пов'язані з диверсифікацією поставок ТВС для АЕС. Ми сьогодні можемо сміливо казати, що у нас – два постачальники практично однакові – Westinghouse і ТВЕЛ. Маючи конкуренцію між ними, ми можемо обговорювати економіку, але також у жодному разі не слід забувати про безпеку. Бо якщо ми говоримо, що росіяни готові знизити ціни на паливо, дати великі знижки, то, звісно, потрібно дивитися на те, як це може вплинути в частині поставок, подальших відмов від поставок тощо.

Якщо йти суто по економіці, озираючись на фактори безпеки, то нема жодних труднощів домовитися з тією ж компанією ТВЕЛ про дисконт на ядерне паливо для атомних електростанцій України. Важливим фактором у цьому процесі може стати очищення від корупційної складової, яка, ймовірно, присутня у цих поставках.

– Як ви оціните паливо у співвідношенні ціна/якість? Яке паливо краще – Westinghouse чи ТВЕЛ? Чи можна, на ваш погляд, відмовитися від закупівель палива в РФ? Ви відзначили можливість ведення переговорів із компанією ТВЕЛ – чи не викличе це хвилю обурення?

– Основна мета переходу частково на ядерне паливо Westinghouse – диверсифікація поставок. Цей процес дозволяє виключити монополію ТВЕЛ на постачання ядерного палива і дає додаткові важелі для переговорів із вартості. Так навіщо відмовлятися від одного з постачальників? Здається, необхідно зберегти певний баланс між постачальниками для створення конкуренції та потенційно для ведення переговорів щодо зниження вартості.

Залишити один вид ТВС доцільно тоді, коли в Україні буде ухвалене рішення про створення власного заводу з фабрикації ядерного палива.

Щодо того, яке паливо краще або гірше, напевно, це питання для ядерного реактора може звучати як: чи є безпечним експлуатація робочих реакторів АЕС із використанням ядерного палива компанії Westinghouse Electric Sweden? Для відповіді на це запитання є спеціальний орган – Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

З огляду на позитивні результати кваліфікації ядерного палива Westinghouse Electric Sweden, дозвіл ДІЯРУ на завантаження цього палива в активні зони реакторів Запорізької та Южно-Української АЕС і експлуатацію цього палива вже кілька років, то можна констатувати, що безпечна експлуатація робочих реакторів ВВЕР-1000 гарантується.

"Щороку безпека експлуатації АЕС зростає"

– Яким ви бачите розвиток енергетичної системи України і роль атомної енергетики в ній на найближчі 15-20 років?

– Однозначно бачу складову атомної енергетики в енергетичному балансі України не менше 50%. Це дешева, екологічно чиста, безвуглецева електроенергія. Безумовно, на громадську думку впливають глобальні аварії на Чорнобильській АЕС і на АЕС Фукусіма. Але такі аварії призвели до створення сучасніших реакторних установок (покоління 3+) з великими ступенями захисту, додатковими заходами на такі гіпотетичні умови, які в принципі не могли б відбутися.

В Україні реалізується Програма підвищення безпеки робочих енергоблоків, в рамках продовження експлуатації модернізується обладнання та системи, додатково передбачаються мобільні установки. Колись і літаки часто падали, а сьогодні мільйони рейсів без падінь і літак вважається одним із найбезпечніших видів транспорту. Чому? Бо щороку підвищується безпека. Те ж саме можна сказати і про атомну енергетику. У цьому контексті можу стверджувати, що спалювати вуглеводні – це злочин.

– Сьогодні в експертному середовищі існує думка, що атомна енергетика – вихолощена і є заручником геополітики. Ви згодні?

– Те, що атомна енергетика має політичну складову – безперечно. Найперше це пов'язано з величезними прибутками (один енергоблок ВВЕР-1000 може виробляти на рік 7,5 млрд. КВт-год, а у нас 13 енергоблоків ВВЕР-1000). Однак є політика і є безпека. Завдання експлуатаційної організації – гарантувати безпеку АЕС за будь-яких політичних складових. З огляду на велику кількість місій МАГАТЕ з перевірки наших АЕС, Україна гарантує безпеку робочих АЕС.

Атомна енергетика у світі – це флагман прогресу, оскільки вимагає підвищення культури і загального рівня освіти у державі, де будується і експлуатується АЕС. Клуб країн, які є розробниками реакторних технологій, досить вузький і виклики сучасності змушують їх створювати сучасніші енергоблоки з підвищеним рівнем безпеки.

Україна не є розробником реакторних установок, але робить свій внесок у створення нових сучасних систем безпеки і модернізації наявних систем. Тому вважаю, що атомна енергетика не вихолощена, а навпаки ставить нові вимоги до всіх галузей народного господарства, які беруть участь у виконанні проєктних, вишукувальних, будівельних та монтажних робіт, виготовлення та поставку обладнання та систем.

– Наскільки ми сьогодні конкурентоспроможні в частині вироблення електричної енергії у порівнянні з нашими найближчими сусідами – Польщею, Румунією, Словаччиною та Білоруссю?

– Ми не тільки конкурентоспроможні, але за багатьма напрямками ми значно випереджаємо найближчих сусідів. Наприклад, ми вже з 80-х років минулого століття проєктуємо, будуємо та експлуатуємо атомні електростанції, а у Польше їх просто немає, у Білорусі – тільки будуються.

В Україні присутні практично всі типи генерацій: атомна, ТЕС, сонячні ЕС, вітрові, гідроелектростанції, гідроакумулюючі. Тобто наша об'єднана енергетична система працює і балансується усіма типами генерацій. Це те, чого немає в цих країнах.

Наразі у нас створено новий ринок електроенергії на зразок європейських країн і розпочато реалізацію плану інтеграції об'єднаної енергосистеми України в європейську енергосистему ENTSO-E.

– Повернемося до питання НАЕК "Енергоатом". Як було зазначено вище, гостро стоїть питання добудови двох енергоблоків ХАЕС, введення в експлуатацію ЦСВЯП, плюс необхідно експлуатувати робочі енергоблоки, проводити ремонти тощо. Без керівника "Енергоатому" чи зможемо ми пройти цим шляхом рівно, чи не випадемо ми з цього процесу ?

– Ви маєте на увазі, якщо керівника взагалі не буде?

– Мається на увазі період міжвладдя. Поки керівника немає і про конкурс на цю посаду нічого не чути.

– На сьогодні ухвалено досить зважене рішення Кабінетом міністрів України про призначення виконувачем обов'язків директора НАЕК "Енергоатом" не менш професійного атомника – Павлишина Павла Яремовича, директора Рівненської АЕС. Цей крок допоможе значно зменшити напруженість серед атомників.

Я сподіваюся, що уряду не забракне ні сили, ні волі, щоб організувати абсолютно прозорий конкурс, який дозволить відібрати професіоналів і серйозних менеджерів, а не створити умови в конкурсі, де у кланів з'явиться можливість проштовхнути свою людину для вирішення певних корупційних питань.

Безумовно, керівник НАЕК "Енергоатом" є ключовою фігурою і його професіоналізм і компетентність відіграють дуже важливу роль. Але така фігура не працює самостійно, трудиться команда професіоналів із різних напрямків. Тому вважаю, що на період міжвладдя команда виконуватиме свої обов'язки і реалізовуватиме чинні проєкти та контракти.

Однак такий період не може бути довгим, бо невизначеність у своєму майбутньому впливає на людей і зрештою впливатиме на якість виконуваних ними функцій.

Крім того, реалізація таких проєктів як будівництво нових енергоблоків, ЦСВЯП це державне завдання. Без участі всіх гілок влади в таких величезних проєктах жоден президент "Енергоатома" самостійно нічого не зробить. Тому, якщо буде ухвалене зважене правильне рішення щодо нового президента, якщо новий президент зможе донести до всіх зацікавлених державних чинів, що атомна енергетика – локомотив економіки, енергетичної безпеки, що атомній енергетиці немає альтернатив, то все буде добре і ми впораємося з усіма викликами.

– Чи правильно я розумію, якщо ми добудуємо два блоки ХАЕС, то зможемо відправляти електроенергію на експорт?

– Добудова енергоблоків Хмельницької АЕС тривалий проєкт, який дозволить не тільки зберегти енергонезалежність України, а й дозволить продавати електроенергію до Європи.

Якщо ми добудуємо, то спокійно зможемо дивитися вперед. Адже добудова не робиться за один рік, на це 10 років знадобитися, щоб повністю ввести два енергоблоки в експлуатацію.

Зволікання з ухваленням рішення про будівництво призведе до того, що ми через 10 років замість енергонезалежності потрапимо в енергозалежність (робочі енергоблоки зупиняться, а нові ще не будуть введені в експлуатацію).

Крім того, для забезпечення можливості інтеграції енергосистеми України в європейську енергосистему необхідно мати зіставну потужність для роботи і стійкості енергосистеми України. У цьому ключі будівництво двох енергоблоків повністю виключить проблеми енергосистеми України.

Віталій Онищенко

Ще один важливий аргумент для добудови енергоблоків №3 і 4 ХАЕС в Україні – ціна. За оцінками, вартість добудови цих двох енергоблоків у 2-3 рази менша, ніж будівництво нових енергоблоків. Такої сприятливої ситуації у нас більше не буде, бо термін служби вже побудованих конструкцій не нескінченний, і список потенційних постачальників реакторних технологій, які можливо розмістити в наявних конструкціях, дуже обмежений. Тому сподіваюся, що новий президент НАЕК "Енергоатом" зможе донести чинам важливість, необхідність і безальтернативність атомної енергетики та добудови блоків.

"Зелена енергетика за нинішніх умов – зло, на ній заробляють олігархи"

– Сьогодні багато енергетичних експертів кидають гострі стріли критики на адресу міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, який раніше розвивав альтернативні джерела електроенергії. Цей конфлікт якось вплине на атомну галузь?

– Якщо говорити про Оржеля та альтернативну енергетику, про що я вже висловлював своє бачення журналістам, зелена енергетика за нинішніх умов і тарифів, які ми сьогодні маємо, – це зло. Як би це не сприймали люди, але на сьогодні це зло. "Зелений" тариф – найвищий у Європі. За таким високим тарифом електроенергію відповідно до умов тарифу необхідно викуповувати обов'язково. Тобто чи потрібна вона така дорога, чи ні, власник такої генерації свої гроші отримує.

На зеленій енергетиці роблять бізнес олігархи. Вони дуже швидко побачили, що за найбільшого тарифу у Європі і за незначних капіталовкладень можна дуже швидко заробити гроші, чим, власне, і скористалися.

"Зелена" електроенергія – це негарантована генерація. Тобто є сонце – є електроенергія, немає сонця – немає електроенергії. Отже необхідно мати парк маневрових потужностей, які дуже швидко можуть видати електроенергію в мережу у разі відсутності сонця. Такі потужності в Україні – великий дефіцит (це зазвичай малі енергоблоки теплових станцій – старі, зношені на більш ніж 70%).

Таким чином, у партнери до "зеленої енергетики" необхідно створювати маневові потужності. У будь-якому разі "зелена" негарантована енергетика не може замінити базову атомну енергію, яка забезпечує промисловість, сільське господарство, транспорт тощо, галузі постійного споживання електроенергії.

Можливо, міністр це знає і розуміє, але, тим не менш, обґрунтованих рішень і балансів генерації хоча б на 10 років наперед поки немає.

Тому завдання нового президента НАЕК – переконати владу, що на атомну енергетику сьогодні необхідно робити ставку, як це роблять найближчі наші сусіди – поляки, угорці, болгари.

– Як прокоментуєте відмову Німеччини від атомної енергетики?

– Програма енергетичної революції (Energiewende) канцлерки ФРН Ангели Меркель передбачає, що до 2022 року Німеччина відмовиться від атомних електростанцій і замінить їх сонячною і вітряною енергетикою. Але країна також використовує станції на газі та вугіллі і в результаті у сонячні і вітряні дні виробляє забагато електроенергії. Її надлишок іде на територію Польщі і Чехії.Ухвалення такої програми було викликане більше політичними чинниками, ніж економічними за рахунок залучення до коаліції Партії Зелених Німеччини.

Олександр Оржель

При цьому збитків зазнають компанії Польщі та Чехії, оскільки змушені інвестувати мільйони у високовольтні дроти, розраховані на вищу напругу (старі не витримують), і встановлювати трансформатори на кордоні, щоб перенаправляти енергію назад у Німеччину.

Крім того, Німеччина будує маневрові енергоблоки теплових електростанцій на бурому вугіллі (поклади у Німеччині) і природному газі ("Північний потік").

Німеччина – лідер Європейського Союзу і може диктувати умови своїм сусідам. А чи зможе Україна?

Німеччина – одна з найбагатших країн світу і може собі дозволити витрачати кошти на зняття з експлуатації атомних електростанцій, будувати нові енергоблоки теплових станцій. А чи будуть в України у найближчому майбутньому такі кошти? Гадаю, що ні.

– Сьогодні перед президентом і урядом стоїть питання призначення якісного і некорумпованого менеджменту на НАЕК "Енергоатом" і ДАЗВ. Чи можете ви назвати три критерії, якими має керуватися нова влада під час найму цих менеджерів на роботу?

– Перше – це професіоналізм, стратегічне мислення. Друге – це менеджерські якості. Ця людина має бути хорошим управлінцем, оскільки їй необхідно буде завоювати авторитет серед не менш авторитетних колег-атомників. І найголовніше – щоб вона не була пов'язаний з жодними кланами, групами впливу і "смотрящими". Це дозволить чітко обґрунтувати тариф, об'єктивно будувати фінансові плани. Також, я сподіваюся, їй довірятиме нова влада.

– Підбиваючи підсумки нашого інтерв'ю, чи бачите ви світле майбутнє в атомної енергетики?

– Однозначно! У нас немає іншого виходу. В атомній галузі задіяна і зацікавлена величезна кількість громадян України: персонал АЕС, сім'ї персоналу, міста-супутники АЕС, постачальники послуг та обладнання для атомної енергетики, їхні сім'ї...

Атомний енергоблок – це не лампочка, яку вимкнув і забув. Зняття з експлуатації енергоблоку – це дуже тривала і дорога програма, при цьому енергоблок лише споживатиме ресурси і не вироблятиме електроенергії.

Маючи вже робочі 15 енергоблоків і досвід із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, ми приречені на атомну енергетику.

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