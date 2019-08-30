Виступає за поділ УЗ: топ-5 фактів про нового міністра інфраструктури Криклія

Новий міністр інфораструктури Владислав Криклій виступає за поділ "Укрзалізниці" на три різні компанії і за передачу вокзалів в приватні руки.

А ще – він один з "батьків" відеофіксації на дорогах і активний прихильник вагового контролю вантажівок. Про це йдеться в матеріалі "ЦТС", в якому зібрано головні факти про нового главу міністерства.

Факт 1. "В залізничній галузі виступає за створення трьох різних операторів – інфраструктури, вантажних і пасажирських перевезень, а також – за концесію вокзалів і допуск на магістральні шляхи приватної локомотивної тяги. З приводу останнього, вважає, що необхідний спеціальний закон, оскільки пілотний проект не зможе працювати через монопольного становища "Укрзалізниці", – сказано в публікації про поглядах Криклія.

Факт 2. При цьому повну приватизацію "Укрзалізниці" Криклій вважає в даний момент "безрозсудною". "Але він підтримує часткову приватизацію "Укрпошти". Вважає, що певний відсоток акцій цього підприємства може бути проданий великим гравцям, в ідеалі – світового рівня", – повідомляє ресурс.

Факт 3. Владислав Криклій підтримує ідею концесії і є прихильником державно-приватного партнерства в таких галузях, як автодорожнє будівництво, портова галузь, залізниця. "Анонсував прийняття закону про концесії автомобільних доріг уже в вересні, а пізніше – єдиного закону про концесії", – пише ЦТС.

Факт 4. Ще одна деталь про Криклія – він виступає за створення і розвиток фондів за типом Дорожнього фонду в інших транспортних галузях – залізничній, морській, авіаційній.

Факт 5. Новий міністр інфраструктури вважає пріоритетом питання будівництва доріг і габаритно-вагового контролю, автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР.

"Пропонує розподілити відповідальність за утримання доріг між "Укравтодором" і місцевою владою, перераховувати частину суми з адмінштрафів власникам доріг", – йдеться в матеріалі.

Криклій пропонує розділити УЗ

До призначення на посаду міністра інфраструктури Владислав Криклій в 2014-2015 роках був радником міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. З березня по листопад 2015 го обіймав посаду заступника начальника ДАІ.

З 3 листопада 2015 року Криклій був керівником Головного сервісного центру МВС. "До заслуг Криклій можна зарахувати ліквідацію МРЕВ, створення замість них сервісних центрів, які надають адміністративні та інші, що входять в компетенцію МВС послуги (в першу чергу, пов'язані з реєстрацією транспортних засобів та водійськими посвідченнями)", – пише ЦТС.

Криклій очолював робочу групу з впровадження автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху в МВС.

Владислав Криклій

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував ідею команди президента Володимира Зеленського про поділ і продажу державних компаній-монополістів, зокрема, "Укрзалізниці".

А на початку серпня стало відомо, що "Укрзалізниця" відновила рух приміських поїздів на ділянці "Маріуполь - Південнодонбаська". Електрички там не їздили останні 5 років.

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