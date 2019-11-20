"Вистрілили собі в ногу!" Путін посміявся над американськими санкціями

Президент РФ Володимир Путін назвав "пострілом у власну ногу" рішення США про заборону на роботу американських компаній на російському шельфі.

За його словами, обмеження торкнулися понад 400 фірм. Про це він сказав, виступаючи на інвестиційному форумі "Росія кличе!", передає ТАСС.

"Обмеження, які вводить адміністрація США в останні роки, не пам'ятаю, понад десяток обмежень введено, 400 з гаком компаній і майже 300 фізичних осіб, ви знаєте, мають ефект бумеранга. Взяли заборонили, припустимо, своїм компаніям – я вже говорив про це – працювати на російському шельфі. Навіщо? Ну навіщо? Компанії вклали певні кошти в той чи інший проект і змушені були потім піти з цих проектів з втратами. Кого покарали?" – додав Путін.

На думку Путіна, в США покарали самі себе. "У ногу собі вистрілили – і все", – заявив він.

Путін розповів про проблеми США через санкції

Як повідомляв OBOZREVATEL, Управління захисту конкуренції Польщі (UOKiK) оштрафувало компанію Engie на 40,3 млн євро за відсутність співпраці у справі про будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Кабінет міністрів прийняв рішення заборонити ввезення на територію України залізничних вагонів, вироблених в Росії.

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