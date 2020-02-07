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8 лютого • оновлено в 07:53
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Вищі, ніж у Росії: кримчан обурили ціни на окупованому півострові

3.4т
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Ціни в анексованому Росією Криму в середньому на 15% вищі, ніж у сусідньому Краснодарському краї РФ.

Водночас окупаційна "влада" сподівається, що ситуацію виправить будівництво оптово-розподільного центру. Про це заявив так званий голова Асоціації сприяння торгівлі Криму Сергій Макєєв, передають "РИА Новости".

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До 2030 року на півострові збираються збудувати кілька таких центрів, які являтимуть собою склади для зберігання, часткового перероблення та фасування продукції. До речі, окупанти поскаржилися, що зниженню цін у багатьох містах Криму заважає відсутність великих торгових мереж. Як відомо, великий бізнес із РФ боїться офіційно працювати на півострові, щоб не потрапити під міжнародні санкції.

Ціни в Криму

Ціни в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на фрукти в літній сезон у анексованому Росією Криму виявилися в кілька разів вищими, ніж на материковій частині України.

В анексованому Криму за підсумками вересня 2019 року зафіксували підвищення споживчих цін і тарифів.

У Феодосії в анексованому Криму всього за місяць на 33% злетіли ціни на гречку, на 25% – на рибу й капусту, а на молоко – на 20%. А з початку окупації продукти подорожчали на 189%.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Ціни на продукти Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
цены Новини Криму Крим
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Андрей Довгань, а Виктория Довгань твоя жена. Т.е. на Обозе семейственность процветает и групповуха
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Андрей Довгань, а где возмущенные крымчане. Вот к чему ты брешешь.
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Bobin Robin
Bobin Robin
Ложь!) В октябре 2019 года был в Крыму. Цены абсолютно одинаковые с ценами в Ростове на Дону. От слова совсем! Эх, Обоз-навоз! Опять мимо...
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