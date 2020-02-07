Вищі, ніж у Росії: кримчан обурили ціни на окупованому півострові

Ціни в анексованому Росією Криму в середньому на 15% вищі, ніж у сусідньому Краснодарському краї РФ.

Водночас окупаційна "влада" сподівається, що ситуацію виправить будівництво оптово-розподільного центру. Про це заявив так званий голова Асоціації сприяння торгівлі Криму Сергій Макєєв, передають "РИА Новости".

До 2030 року на півострові збираються збудувати кілька таких центрів, які являтимуть собою склади для зберігання, часткового перероблення та фасування продукції. До речі, окупанти поскаржилися, що зниженню цін у багатьох містах Криму заважає відсутність великих торгових мереж. Як відомо, великий бізнес із РФ боїться офіційно працювати на півострові, щоб не потрапити під міжнародні санкції.

Ціни в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на фрукти в літній сезон у анексованому Росією Криму виявилися в кілька разів вищими, ніж на материковій частині України.

В анексованому Криму за підсумками вересня 2019 року зафіксували підвищення споживчих цін і тарифів.

У Феодосії в анексованому Криму всього за місяць на 33% злетіли ціни на гречку, на 25% – на рибу й капусту, а на молоко – на 20%. А з початку окупації продукти подорожчали на 189%.

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