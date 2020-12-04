Віртуальна комерційна картка Visa та її перспективи в Україні

Альона Дегрік-Шевцова Ринки та компанії 14:10, 4.12.2020

Я впевнена, що ви вже неодноразово чули або читали (у тому числі у моєму блозі) про те, що ситуація зі світовою пандемією послужила каталізатором розвитку фінтех-середовища. І предмет сьогоднішнього обговорення не виняток, адже він вирішує проблеми, які стали особливо актуальними в період локдауну. Співробітникам у режимі дистанційної роботи доводиться використовувати особисті картки для оплати витрат компанії, покупцям і постачальникам необхідні більш зручні та швидкі методи оплати й отримання коштів, а компаніям необхідна ефективна система для моніторингу грошових потоків. Усі ці процеси ми звикли вирішувати "вручну", але пандемія втрутилася у звичний хід справ.

Visa Commercial Pay і віртуальні комерційні картки

Отже, платіжна система Visa разом із провайдером електронних платежів Conferma Pay створили продукт, який включає три платіжних рішення для фінансових установ, а також їх корпоративних клієнтів. Visa Commercial Pay пропонує підприємствам можливість управління комерційними картками і випуск, за потреби, віртуальних карток для співробітників.

Visa Commercial Pay Mobile - мобільний додаток, який по суті є гаманцем для зберігання віртуальних карт Visa, випущених під корпоративні потреби. Додаток надає компаніям розширений функціонал для більш зручного та ефективного управління витратами й їх моніторингу, а також виключає необхідність випуску та розсилки фізичних карток. Картки відправляються співробітникам через додаток. За допомогою програми співробітники зможуть оплачувати робочі витрати як в онлайн, так і в офлайні.

Також створено рішення для управління витратами співробітників під час ділових поїздок - Visa Commercial Pay Travel. Рішення інтегрується в процеси бронювання готелів і авіаквитків, а керівники мають доступ до даних про витрати співробітників.

Visa Commercial Pay B2B - платформа, яка надає покупцям і постачальникам більше можливостей для оплати й отримання коштів. Також компанії можуть управляти грошовими потоками і збирати розширений набір даних, який потім можна використовувати для звірки звітності. Це рішення можна інтегрувати зі сторонньою системою управління поставками.

Перспективи розвитку в Україні

Безумовно, виглядає перспективно. Але чи приживеться така система в Україні? З одного боку, так. Це зручна програма для контролю та оптимізації витрат, що дуже важливо для будь-якого сучасного бізнесу. Плюс Україна активно рухається до кешлесу та діджиталізації, а віртуальні картки - потрібний і корисний досвід. Але з іншого боку, усе ще великий відсоток населення віддає перевагу використанню готівки, локальні переваги якої значно переважають глобальні, які описані вище.

У будь-якому разі це ще один гідний крок у напрямку розвитку фінтеху й оптимізації робочих процесів. Цей рік приніс нам багато нового, щось прижилося, щось було змінено, а щось стало досвідом.

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Економіка Ринки та компанії

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