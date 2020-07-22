Виробникам "зеленої" електроенергії заплатять за рахунок українців

З державного бюджету можуть виділяти гроші гарантованому покупцю для покриття 20% виплат виробникам "зеленої" електроенергії.

Відповідну правку №26 до законопроєкту №3658, яку подав голова комітету з питань енергетики та компослуг Андрій Герус, ухвалила Верховна Рада, повідомила "Економічна правда".

Передбачається, що така підтримка має становити не менше 20% від прогнозної товарної продукції виробітку "зеленої" електроенергії на відповідний рік.

"Кабінет міністрів передбачає у державному бюджеті видатки на фінансову підтримку гарантованому покупцю для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, відповідно до бюджетних запитів центрального органу виконавчої влади … не менше 20% прогнозної товарної продукції виробітку електричної енергії з альтернативних джерел на відповідний рік", – йдеться у тексті правки.

Сам Герус пояснив у Facebook, що ця правка має декларативний характер і покликана знизити ризики зростання тарифів при зменшенні споживання.

"Ця норма має декларативний характер і не працюватиме, якщо таке не буде закладено у Закон "Про державний бюджет". Норма запропонована по простій причині: чим вищий стає тариф на передачу "Укренерго", тим більший стимул споживачу зменшити споживання із мережі і перейти на самогенергацію, а технології зараз дозволяють легко це зробити. Якщо стає менше споживання із мережі, то тариф для "Укренерго" треба ще більше підняти, а це стимул ще зменшити споживання із мережі – і це тупикова спіраль. В Україні вже десятки підприємств збудували або будують власні міні-електростанції, щоб менше купувати електроенергії", – резюмував Герус.

Герус про відшкодування за "зелену" електроенергію Facebook Андрія Геруса

Герус про відшкодування за "зелену" електроенергію Facebook Андрія Геруса

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила Закон № 3658, який передбачає скорочення "зелених" тарифів і розв'язання проблем сектору відновлюваної енергетики.

Ухвалення закону повинно сприяти тому, що інвестори відновлять фінансування екологічно-чистої енергетики в Україні.