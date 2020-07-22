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Виробникам "зеленої" електроенергії заплатять за рахунок українців

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
2,0 т.
Зелена енергетика

Рада дозволила робити з бюджету виплати виробникам "зеленої" електроенергії. Колаж Обозревателя

З державного бюджету можуть виділяти гроші гарантованому покупцю для покриття 20% виплат виробникам "зеленої" електроенергії.

Відповідну правку №26 до законопроєкту №3658, яку подав голова комітету з питань енергетики та компослуг Андрій Герус, ухвалила Верховна Рада, повідомила "Економічна правда".

Передбачається, що така підтримка має становити не менше 20% від прогнозної товарної продукції виробітку "зеленої" електроенергії на відповідний рік.

"Кабінет міністрів передбачає у державному бюджеті видатки на фінансову підтримку гарантованому покупцю для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, відповідно до бюджетних запитів центрального органу виконавчої влади … не менше 20% прогнозної товарної продукції виробітку електричної енергії з альтернативних джерел на відповідний рік", – йдеться у тексті правки.

Сам Герус пояснив у Facebook, що ця правка має декларативний характер і покликана знизити ризики зростання тарифів при зменшенні споживання.

"Ця норма має декларативний характер і не працюватиме, якщо таке не буде закладено у Закон "Про державний бюджет". Норма запропонована по простій причині: чим вищий стає тариф на передачу "Укренерго", тим більший стимул споживачу зменшити споживання із мережі і перейти на самогенергацію, а технології зараз дозволяють легко це зробити. Якщо стає менше споживання із мережі, то тариф для "Укренерго" треба ще більше підняти, а це стимул ще зменшити споживання із мережі – і це тупикова спіраль. В Україні вже десятки підприємств збудували або будують власні міні-електростанції, щоб менше купувати електроенергії", – резюмував Герус.

Герус про відшкодування за "зелену" електроенергію

Герус про відшкодування за "зелену" електроенергію Facebook Андрія Геруса

Герус про відшкодування за "зелену" електроенергію

Герус про відшкодування за "зелену" електроенергію Facebook Андрія Геруса

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила Закон № 3658, який передбачає скорочення "зелених" тарифів і розв'язання проблем сектору відновлюваної енергетики.

Ухвалення закону повинно сприяти тому, що інвестори відновлять фінансування екологічно-чистої енергетики в Україні.

УкраїнаРеформа ринку електроенергії відновлювальна енергіяЗелені тарифиАндрій Герус
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