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1 жовтня • оновлено в 16:25
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"Виробляють ілюзії": експерт "розніс" програму розвитку від Кабміну

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У Мережі розкритикували програму дій Кабінету міністрів, яку там представили в понеділок, 30 вересня. Її назвали повною ілюзій і шуму замість конкретних дій.

Таку думку висловив правознавець Геннадій Друзенко у Facebook. "Видно, що презентації наші урядовці робити навчилися, а наповнювати їх змістом, аналізувати ситуацію, робити розрахунки та формулювати переконливі аргументи – ні", – написав Друзенко.

Як приклад він навів один з абзаців програми, наповнений словами "метчінг", "аутсорс", "профайлинг".

"Після прочитання такого, хочеться взяти в руки цей самий метчінг – і так добре надавати автору по профайлінгу, аби в нього на все життя залишився аутсорс. А якщо серйозно, то схоже Кабмін вже захворів на президентську хворобу – продукувати ілюзії замість програм, створювати інформаційний шум замість якісного контенту", – написав Друзенко.

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Як приклад він навів презентації програм розвитку, підготовлені урядами Польщі та Росії: "Статистичні данні, графіки, розрахунки, джерела фінансування, дедлайни. І жодних "матчінгів" та "профайлінгів" навіть в перекладі на англійську. І навіть в "країні-агресорі" все виглядає набагато солідніше та переконливіше: з цифрами, розрахунками та прогнозами майже на 200-х сторінках".

"Невже уряд вірить, що достатньо записати в програмі - і економіка України зросте на 40%, 24000 км доріг загальнодержавного значення "будуть приведенні у хороший стан", рівень забруднення довкілля зменшиться принаймні на 20%, а українці почнуть більше народжувати і менше емігрувати в пошуках кращої долі?", – запитує експерт.

Друзенко згадує, як колись не міг купити своїй доньці іграшку, тому, що на банківській картці не було грошей. Хоча доньці здавалося, що банківська карта у взаємодії з банкоматом завжди "народжує" потрібну суму.

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"Згадуючи цей смішний епізод, мені здається, що всі ми раптом опинились у великому дитячому садочку, де президент переконаний у своїй невідпорній чарівності, що має силу завершувати війни, Кабмін вірить у заклинання, які здатні змінювати закони економіки, а 28-річна Голова делегації України в ПАРЕ, яка дізнається про анулювання повноважень української делегації в Асамблеї не по дипканалам, не з повідомлень спецслужб і не через своїх людей у Страсбурзі, а з "внутрішнього чату" - не має жодних сумнівів, що знає як спілкуватися з досвідченими російськими дипломатами і домагтися від РЄ полишити подвійні стандарти. І цей щирий, життєрадісний та політично-цнотливий дитячий садок веде корабель "Україна" в епіцентр ідеального шторму, що суне на нас з усіх боків", – підсумував Друзенко.

"Виробляють ілюзії": експерт "розніс" програму розвитку від Кабміну

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів готує реформу, мета якої – дати громадянам і бізнесу доступ до дешевих кредитів.

Щоб ВВП України за 5 років зросла на 40%, в країну потрібно залучити близько $ 50 млрд інвестицій.

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Тема
Реформи Зеленського
Особа
Геннадій Друзенко
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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