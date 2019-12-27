Виплатили $2,9 млрд: Росія погасила борг перед Україною за газ

Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.
Про це в п'ятницю, 27 грудня, повідомив ТАСС із посиланням на представника компанії.
"Із метою виконання домовленостей, досягнутих у Мінську 20 грудня, "Газпром" здійснив виплату $2,9 млрд "Нафтогазу України" відповідно до рішення Арбітражного інституту ТПП Стокгольма в термін, передбачений протоколом від 20 грудня", – уточнив співробітник "Газпрому".
Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко підтвердив виплату на своїй сторінці у Facebook.
Коллаж
Як повідомляв OBOZREVATEL:
російський "Газпром" після декількох місяців переговорів домовився укласти з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Він буде діяти п'ять років з можливістю продовження ще на 10 років.
Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".
За словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, контракт з Росією про транзит газу через територію України може бути підписаний вже 27 грудня.
При цьому віцепрем'єрміністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" порівняно з відмовою від подальших претензій.
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