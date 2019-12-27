Головна Новини
27 грудня • оновлено в 18:57
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Виплатили $2,9 млрд: Росія погасила борг перед Україною за газ

Читати матеріал російською

Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.

Про це в п'ятницю, 27 грудня, повідомив ТАСС із посиланням на представника компанії.

"Із метою виконання домовленостей, досягнутих у Мінську 20 грудня, "Газпром" здійснив виплату $2,9 млрд "Нафтогазу України" відповідно до рішення Арбітражного інституту ТПП Стокгольма в термін, передбачений протоколом від 20 грудня", – уточнив співробітник "Газпрому".

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко підтвердив виплату на своїй сторінці у Facebook.

Виплатили $2,9 млрд: Росія погасила борг перед Україною за газ

Коллаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • російський "Газпром" після декількох місяців переговорів домовився укласти з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Він буде діяти п'ять років з можливістю продовження ще на 10 років.

  • Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

  • За словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, контракт з Росією про транзит газу через територію України може бути підписаний вже 27 грудня.

  • При цьому віцепрем'єрміністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" порівняно з відмовою від подальших претензій.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Стокгольмське рішення по газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Стокгольмське рішення по газу ринок газу
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз" долги газ
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
4
5
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tomas Fan
Tomas Fan
Вот только теперь Коболевым и ко стоило бы зариться на премии и то, в адекватных размерах.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Нормально. Посмотрим, как Украина будет отдавать $4,5 лярда...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Пигин Макс
Пигин Макс
И снова проходил мимо, Ну нет же! Украина - правовое государство, не то что Мордор!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Пигин Макс, И смотреть нечего. Будет орать, царапаться и визжать на весь свет что агрессор последние деньги отнимает.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ты глянь! Нищая Россия - и секунда дел!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги