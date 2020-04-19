Винні 7,6 млрд: "Укрнафта" підписала мирові угоди з "приватівськими" компаніями

"Укрнафта" підписала мирові угоди з 5 компаніями з орбіти групи "Приват", яким вона в 2015 році безоплатно передала близько мільйона тонн сирої нафти на суму 7,6 млрд грн.

Про це інформує enkorr, посилаючись на рішення судів, оприлюднені в судовому реєстрі в період з 19 лютого по 18 березня.

В рамках цих угод "Укрнафта" відмовилася від претензій на стягнення штрафних санкцій за несвоєчасне повернення боргу – це відсотки і інфляційні за чотири роки, починаючи з 2016 року і до укладання мирових угод. За оцінками видання, "Укрнафта" також відмовилася від вимоги близько 1,74 млрд грн відсотків та інфляційних.

Ілюстрація

"Укрнафта" надала цим компаніям розстрочки на повернення боргу на період від 3 до 6 років. У період виконання розстрочки процентна ставка становитиме 14,4% річних з ПДВ.

Як писав OBOZREVATEL, "Укрнафта" через обмеження на пересування внаслідок карантинних заходів очікує скорочення споживання нафтопродуктів на рівні 15-20%, що може привести до фінансового колапсу компанії.