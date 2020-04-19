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19 квітня • оновлено в 20:42
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Винні 7,6 млрд: "Укрнафта" підписала мирові угоди з "приватівськими" компаніями

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"Укрнафта" підписала мирові угоди з 5 компаніями з орбіти групи "Приват", яким вона в 2015 році безоплатно передала близько мільйона тонн сирої нафти на суму 7,6 млрд грн.

Про це інформує enkorr, посилаючись на рішення судів, оприлюднені в судовому реєстрі в період з 19 лютого по 18 березня.

В рамках цих угод "Укрнафта" відмовилася від претензій на стягнення штрафних санкцій за несвоєчасне повернення боргу – це відсотки і інфляційні за чотири роки, починаючи з 2016 року і до укладання мирових угод. За оцінками видання, "Укрнафта" також відмовилася від вимоги близько 1,74 млрд грн відсотків та інфляційних.

Ілюстрація

Ілюстрація

"Укрнафта" надала цим компаніям розстрочки на повернення боргу на період від 3 до 6 років. У період виконання розстрочки процентна ставка становитиме 14,4% річних з ПДВ.

Винні 7,6 млрд: "Укрнафта" підписала мирові угоди з "приватівськими" компаніями

Як писав OBOZREVATEL, "Укрнафта" через обмеження на пересування внаслідок карантинних заходів очікує скорочення споживання нафтопродуктів на рівні 15-20%, що може привести до фінансового колапсу компанії.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна
Тег
Укрнафта
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