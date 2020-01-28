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28 січня • оновлено в 14:04
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/ Ринки та компанії

Винна погода: Милованов несподівано пояснив, чому в Україні впало виробництво

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Падіння української промисловості на 1,8% в 2019 році міністр економіки Тимофій Милованов пояснив модернізацією обладнання на підприємствах і теплою погодою.

Згідно Держстату, спад виробництва відбувся вперше за три роки. Про це чиновник написав у Facebook, зазначивши, що найсильніше показники знизилися у фармацевтиці (-5,1%), хімічному виробництві (-3,3%), постачанні електроенергії, газу та пару (-4,1%).

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"Минулого року основна частина великих промпідприємств проводили модернізацію. Це негативно позначилося на їхній поточній діяльності, але створило умови для відновлення виробництва конкурентоспроможної продукції та заняття нових сегментів зовнішніх і внутрішніх ринків в перспективі", – написав Милованов.

Також спад показників, який особливо став помітний у грудні 2019 року, міністр пояснив погодними умовами. Зокрема, за його словами, зниження поставок електроенергії, газу та пару (в грудні впали на 15,7%) сталося через теплу погоду і спад у галузях, які споживати багато енергії (металургії, видобувній та харчовій промисловості).

"Відповідно, падіння сталося у видобутку вугілля (на 17,3%) як через зменшення попиту з боку теплових електростанцій, так металургійних підприємств", – написав міністр.

Спад виробництва

Спад виробництва

Милованов додав, що падіння в грудні української металургії (-10%) і машинобудуванні (-14,5%) сталося через поганий попит на чорні метали за кордоном, і обмежень, які ввели в США, ЄС та Єгипті.

Також на українське машинобудування діють санкції з боку Росії і транспортні обмеження з боку РФ в Азовському морі. Сюди ж міністр відніс високу вартість кредитів для промисловості і зміцнення гривні. "Ревальвація гривні послаблювала позиції українських експортерів і посилювала конкурентоспроможність імпорту на внутрішньому ринку", – зазначив Милованов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2019 року металургія показала одні з найгірших результатів роботи за всю історію України.

Головними "прискорювачами" української економіки в третьому кварталі 2019 року стали торгівля і ремонт автомобілів. Про це свідчать дані про галузі економіки, які забезпечили приріст ВВП в цей період на $ 7,38 млрд (порівняно з аналогічним періодом 2018 роки)

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Держстат
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
промисловість Виробництво
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Да да, это погода виновата)))
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