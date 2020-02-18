Продовжує роботи: Росія здивувала відповіддю на санкції США щодо "Північного потоку"

У компанії Nord Stream 2 AG заявили, що продовжують всі роботи з будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", які не потрапляють під санкції США.

Про це розповів прес-секретар Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, передає "Лента". Він відмовився говорити, що буде з проєктом, якщо США заблокують поставки газу, ввівши санкції проти інвесторів і потенційних покупців газу.

У компанії продовжують стверджувати, що "Північний потік-2" необхідний для Європи, оскільки там споживання газу з 2014 року ростало на 3 відсотки за рік. "Також Мюллер нагадав, що у 2022 році виснажиться Гронінгенське газове родовище в Нідерландах, яке виробляє 54 мільярди кубометрів на рік. Дефіцит газу в Європі до середини 2030-х років або навіть раніше компанія оцінила в 120 мільярдів кубометрів", – сказано в публікації.

При цьому прес-секретар не уточнив, які плани у "Газпрому" з нарощування поставок в ЄС газу по трубопроводах. Також він відмовився відповідати, яка буде затребуваність "Північного потоку-2" і за яких умов будівництво все ж можуть припинити.

"Північний потік-2"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

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