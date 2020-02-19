Викрала у клієнтів мільйони: великий український банк опинився у центрі скандалу

"Райффайзен Банк Аваль" запідозрив свою менеджерку, яка обслуговувала клієнтів "преміум" сегменту, у викраденні у них майже 20 млн гривень.

Згідно судових матеріалів, вкрадені гроші співробітниця переводила на фіктивні карткові рахунки, які створила у цьому ж банку, повідомляє "Фінбаланс". Далі вона витрачала їх у магазинах і переводила у готівку в банкоматах.

А частиною викрадених мільйонів менеджерка приховала нестачу на рахунках, які вона "підчистила" раніше. Але так, щоб це не помітили клієнти.

"Розпорядилася для ... зарахування на ті рахунки, на яких в результаті її протиправної діяльності утворилася нестача і власники яких, не будучи обізнаними про такі нестачі, повідомляли їй про свої наміри скористатися коштами, які вони розміщували в цих рахунках", – сказано в реєстрі судових рішень.

Перевірка показала, що загальна сума збитків банку становить 7,2 млн гривень, 34590 євро і 431 тис. доларів "З урахуванням курсу валют НБУ на дату закінчення перевірки збитки становлять 19,8 млн гривень", – йдеться в постанові Печерського райсуду Києва.

Крадіжка у клієнтів банку

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний український торговий інтернет-майданчик Prom.ua став улюбленим місцем у шахраїв. Вони продають людям товари, яких не існує, а негативні відгуки видаляють.

У людей, які вклали гроші в будівництво ЖК Genesis в Києві, стали відкликати свідоцтва про участь у проєкті. У такий спосіб інвестори залишаються без грошей і житла.

Магазин електронної техніки IHouse service в Києві продав українці крадений смартфон.

Найбільший в Україні торговий майданчик Prom.ua звинуватили в порушенні прав покупців. Люди скаржаться, що там підіграють недобросовісним продавцям і видаляють негативні відгуки.

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