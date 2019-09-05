В Україні готують революцію на ринку нерухомості: деталі законопроєкту

В Україні збираються змінити правила оцінки нерухомості під час її продажу. Ідея законопроєкту – зробити процес дешевшим, виключивши платежі непотрібним фірмам-"прокладкам".

Дохід від продажу об'єкта нерухомості, оподатковуваний податком, визначатиметься виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче ринкової вартості такого об'єкта в "Єдиній базі звітів про оцінку". Так описує механізм закону один із його співавторів Андрій Герус, йдеться в матеріалі UBR.

Новий проєкт закону ubr.ua

Водночас із системи оцінки нерухомості хочуть прибрати несправедливі і штучно створені платежі фірмам-"прокладкам". У матеріалі зазначають, що коли людина продає квартиру і проводить обов'язкову оцінку (з якої будуть розраховуватися податки), їй доводиться платити не тільки оцінювачам, але й компаніям, які вносять дані в базу Фонду держмайна. Без цього ніяк.

"Нині середня оцінка квартири в Києві коштує приблизно 1500 грн. Сам оцінювач бере 200-500 грн, решта – оплата за внесення даних до єдиної бази оцінки. Експерти підкреслюють, що цей цінник завищено щонайменше на третину, запевняючи, що реальна вартість перебуває в межах 700-1000 грн", – йдеться в публікації.

Саме від фірм, які просто вносять дані в базу, і хочуть позбутися автори законопроєкту. Передбачається, що оцінювачам дадуть прямий доступ до баз даних ФДМ.

У матеріалі вказано, що новий законопроєкт не стосуватиметься новобудов. Він зачепить вторинний ринок житлової нерухомості, комерційних об'єктів, землі і держмайна.

Експерти в сфері нерухомості сподіваються, що новий закон заодно зробить її оцінку справедливішою. Зараз є проблема, що держава часто завищує оцінну вартість житла. І людям доводиться платити більше податків, навіть якщо вони домовилися про меншу ціну.

Але чи будуть змінюватися ці правила, поки не відомо.

Зі схеми оцінки житла приберуть зайвих посередників Build Portal

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, які володіють квартирами від 60 кв. м і будинками від 120 кв. м, з 1 липня повинні заплатити податок на нерухомість.

Заробітчани почали масово скуповувати нерухомість в Україні. На інвестиції в подібні активи вони йдуть через широко поширену недовіру до місцевих банків.

Розмір податку на нерухомість в Україні визначає місцева влада. Закон їх обмежує максимальною ставкою – 1,5% мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр. Розмір мінімальної зарплати враховується станом на 1 січня минулого року. Тоді мінімалка була 3723 грн. Тобто за квадрат доведеться платити 37,2 грн. Так, за квартиру площею 100 квадратів потрібно сплатити податок у розмірі 1488 грн.

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