Військова допомога Україні: в США роз'яснили, що з грошима

У США, незважаючи на перегляд бюджету, поки не вирішили, чи будуть скорочувати військову допомогу Україні.

Про це заявив повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор, передає УНІАН.

"Все, що я можу сказати, що жодне рішення не приймалося", – заявив Тейлор.

Дипломат зазначив, що зараз його держава переглядає витрати бюджету, і зокрема, щодо закордонної допомоги. У цей період фінансування затверджених програм призупиняється.

У той же час, він не повідомив, в чому полягає причина перегляду бюджету. "Я не знаю, я хотів би знати", – сказав Тейлор.

У США поки не вирішили питання про допомогу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пентагон продовжить надавати військову допомогу Україні. Так, в 2019 році США виділять на ці цілі 250 млн доларів. Як повідомляє Politico, Конгрес схвалив виділення 250 млн доларів в 2019 році на підтримку в сфері безпеки України.

29 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді по національній безпеці переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проект військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння. Проект спрямований на надання Україні ракет для систем берегової охорони і протикорабельних ракет. У Палаті представників Конгресу розглядалася своя версія проекту оборонного бюджету, яка передбачає виділення Україні $250 млн військової допомоги.

До цього економічний радник посольства США в Києві Джон Шютте повідомив, що в 2019 році Україна отримає від Штатів 695 мільйонів доларів технічної допомоги на програми з безпеки та оборони, боротьбу з корупцією, реформу енергосектора, охорону праці та гуманітарну допомогу.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер раніше оголосив, що Україна може отримати летальну зброю для самозахисту як в межах прийнятого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель.

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