Війна не перешкода: стало відомо, скільки Пінчук заробив на експорті в РФ

Компанія Interpipe, яка належить олігарху Віктору Пінчуку, тільки за 5 місяців 2019 року на експорті в Росію труб і залізничних коліс заробила понад 1 млрд грн.

Про це йдеться матеріалі програми "Схеми". (Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За даними її джерел на митниці, із січня по травень 2019 року підприємство експортувало до країни-агресора продукції на загальну суму приблизно 1 мільярд 360 тисяч гривень.

"Якщо говорити про основні бізнеси Пінчука, то зараз вони себе почувають набагато краще, ніж декілька років тому, в розпал української кризи. У нього більш-менш відновлюється виробництво основної продукції — труб і коліс. Зокрема налагоджуються поставки труб і коліс у Росію", — говорить у програмі аналітик Concorde Capital Олександр Паращій.

За його оцінкою, Росія купує в олігарха до 50% колісної продукції. А санкції, під які він потрапив у цій країні в 2018 році, майже не зачепили.

"Наскільки ми бачимо, той же продаж залізничних коліс продовжується. І досить непогано себе почувають колеса Пінчука на ринках СНД і Росії, тому що там є певний дефіцит. Трубна продукція також постачається, наскільки ми можемо бачити. Тому можна сказати, що ті санкції, які були введені, не сильно зачепили саме бізнес Пінчука", — говорить Паращій.

Пінчук успішно заробляє в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, український олігарх Віктор Пінчук користувався послугами американського лобіста Дага Шоена як репетитора англійської мови. За його допомогу він заплатив сотні тисяч доларів.

Раніше стало відомо про таємний візит Пінчука в Адміністрацію президента України Володимира Зеленського. Незабаром прессекретар глави держави розкрила подробиці.

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