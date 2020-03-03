Виграш автомобіля по СМС: в Україні назвали тонкощі шахрайської схеми

Однією з найпопулярніших шахрайських схем в Україні у 2019 році стали розсилки СМС про "виграш авто".

Їх робили власники сайтів-"автолохотронів". Спочатку вони під виглядом нікому невідомих платіжних систем розсилали СМС про виграш у "акції", а потім просили заплатити "комісію", щоб віддати приз. Про це повідомляє Українська асоціація міжбанківських платіжних систем ЕМА.

Виграш авто

"Засліплений несподіваним щастям громадянин поспішає зареєструватися та виконати прості інструкції "доброї фірми": 1. Відправити копії паспорту та ідентифікаційного коду на електронну адресу; 2. Сплатити 1% "державного податку на виграш". Якщо жертва виконає ці інструкції, то далі буде: 3. Сплатити міжбанківську комісію; 4. За послуги юристів; 5. За мокрі печатки; і так до кінця, поки у жертви не закінчаться гроші", – пояснили в ЕМА.

Такі схеми іноді настільки затягували довірливих громадян, що вони залазили в кредити, аби заплатити за вигадані комісії.

Щоб не попастися на хитрощі шахраїв, українцям радять перевіряти вік і термін реєстрації сайтів, їх репутацію та наявність в Чорному списку ЕМА. "Ніколи не відправляйте неперевіреними сайтам копії своїх документів. Крім того, податки на виграш ніколи не платяться вперед. Їх завжди платить сам організатор акції, вираховуючи з суми виграшу!", – відзначили в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї організували схему обману за допомогою нібито спеціальних онлайн-кінотеатрів, яких насправді взагалі не існує.

В Україні однією з найпопулярніших і небезпечних шахрайських схем є афера з працевлаштуванням.

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