Виграш автомобіля по СМС: в Україні назвали тонкощі шахрайської схеми

Однією з найпопулярніших шахрайських схем в Україні у 2019 році стали розсилки СМС про "виграш авто".
Їх робили власники сайтів-"автолохотронів". Спочатку вони під виглядом нікому невідомих платіжних систем розсилали СМС про виграш у "акції", а потім просили заплатити "комісію", щоб віддати приз. Про це повідомляє Українська асоціація міжбанківських платіжних систем ЕМА.
Виграш авто
"Засліплений несподіваним щастям громадянин поспішає зареєструватися та виконати прості інструкції "доброї фірми": 1. Відправити копії паспорту та ідентифікаційного коду на електронну адресу; 2. Сплатити 1% "державного податку на виграш". Якщо жертва виконає ці інструкції, то далі буде: 3. Сплатити міжбанківську комісію; 4. За послуги юристів; 5. За мокрі печатки; і так до кінця, поки у жертви не закінчаться гроші", – пояснили в ЕМА.
Такі схеми іноді настільки затягували довірливих громадян, що вони залазили в кредити, аби заплатити за вигадані комісії.
Щоб не попастися на хитрощі шахраїв, українцям радять перевіряти вік і термін реєстрації сайтів, їх репутацію та наявність в Чорному списку ЕМА. "Ніколи не відправляйте неперевіреними сайтам копії своїх документів. Крім того, податки на виграш ніколи не платяться вперед. Їх завжди платить сам організатор акції, вираховуючи з суми виграшу!", – відзначили в матеріалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї організували схему обману за допомогою нібито спеціальних онлайн-кінотеатрів, яких насправді взагалі не існує.
В Україні однією з найпопулярніших і небезпечних шахрайських схем є афера з працевлаштуванням.
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