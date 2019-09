"Виглядає як спроба тиску": глава ПриватБанку висловився про збройні обшуки

У ПриватБанку заявили, що обшуки, які проводять правоохоронці, все частіше виглядають як спроби тиску і дискредитації.

Про це сказав глава ПриватБанку Петро Крумханзл, повідомляє "НВ Бізнес". Він додав, що компанія вже працює в звичайному режимі.

"Ми не хочемо спекулювати і йти шляхом теорій змови, але нас турбує позиція деяких правоохоронних органів щодо банку. Банк беззаперечно виконує всі норми закону і завжди співпрацює з правоохоронними органами. Але треба визнати, що все частіше дії правоохоронців виглядають як спроби тиску і дискредитації банку", – наголосив Крумханзл.

За словами голови правління, банк готовий боротися за справедливість, аргументувати і відстоювати свої позиції в судах.

Обшуки в "Приваті"

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Соборної відділення поліції міста Дніпра в середу, 11 вересня, прийшли з обшуками в центральний офіс ПриватБанку.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень.

У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк іще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року в справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І. В. щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" із ринку за участі держави", – йдеться у повідомленні.

Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу в справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

