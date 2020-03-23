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23 березня • оновлено в 16:44
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/ Ринки та компанії

Відтік капіталу з Росії побив усі рекорди

5.1т
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Лише за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією та обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

Відповідно до огляду компанії BCS Global Markets, це рекорд відтоку капіталу за весь час спостережень, передає агентство "Прайм".

Криза в Росії

Криза в Росії

"Інвестори за тиждень до 18 березня вивели з фондів, що інвестують в російські активи й облігації (з урахуванням тих, що орієнтуються не лише на РФ), $1,4 млрд. У такий спосіб відтік сягнув історичного максимуму", – сказано в публікації.

Це більш ніж удвічі більше за суму, яку з Росії вивели тижнем раніше – тоді відтік склав $590 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Криза в Росії
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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a alexeyon
a alexeyon
Отличная новость.
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Выводят из России и вкладывают в преуспевающую Украину с +40% ввп.
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Економіка Ринки та компанії

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