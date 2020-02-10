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10 лютого • оновлено в 18:56
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/ Ринки та компанії

$8 млрд за Крим: у "Нафтогазі" розповіли про новий позов до Росії

4.1т
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"Нафтогаз" подасть черговий пакет документів щодо процесу проти Росії за майно, відібране під час незаконної анексії Криму. Сума позову – близько $8 млрд.

При цьому у компанії підкололи прем'єр-міністра Олексія Гончарука, запропонувавши забрати ці гроші у країни-агресора не через суди, а "мирним шляхом", щоб потім не потрібно було нікому платити мільйонні премії. Про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у Facebook у понеділок, 10 лютого.

Він повідомив, що цього тижня українська компанія завершує підготовку до ще одного етапу арбітражного процесу проти Росії. Вітренко зазначив, що відповідачем у справі щодо Криму є РФ, а не "Газпром", тож цей спір не підпадає під угоду про врегулювання з російською компанією (за яким Україна в обмін на контракт про транзит пробачила "Газпрому" частину боргів та відмовилась від подальших позовів).

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Суди з "Газпромом"

Суди з "Газпромом"

Вітренко підколов Гончарука

Вітренко нагадав, що сума претензій "Нафтогазу" до Росії у позовах "за Крим" становить близько $8 млрд (разом із відсотками). У зв'язку з цим він підколов прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який у листі до наглядової ради вказав, що перемога над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі стала можливою "завдяки досягнутим політичним керівництвом держави домовленостям на міжнародному рівні". (Тобто Вітренко натякнув, що Гончарук перетягнув на себе та президента заслуги в цьому процесі). Тому він запропонував прем'єру повторити подібне і в суперечці за відібране майно у Криму.

"Тоді ми б зекономили на витратах на юристів та на ненависних всім преміях. Ну а якщо для цього потрібно, як минулого разу, спочатку виграти арбітраж, потім апеляцію, заарештувати активи за кордоном і впритул наблизитися до примусового стягнення, то потрібно всім усвідомити визначальну роль саме "Нафтогазу" у цьому процесі", – наголосив Вітренко.

Проблеми з "Газпромом" залишилися

Вітренко додав, що у відносинах із "Газпромом" є ще багато невирішених проблем. Наприклад, незалежні від "Газпрому" компанії не можуть вести транзит газу із Середньої Азії по території РФ, а незалежні газовидобувні компанії не можуть експортувати газ із РФ. Якщо їх вирішити, то, за словами Вітренка, Україна зможе отримати додаткові мільярди доларів від транзиту газу, а ціни на сам газ в Україні можуть знизитися на 25% навіть без прямих поставок з РФ.

Тому "Нафтогаз" готовий судитися з Росією. Зокрема розглядаються можливості:

  • скарга у європейський антимонопольний орган (із перспективою судового процесу в Суді Європейського Союзу) щодо зловживання Газпромом своїм домінуючим становищем;

  • міжнародний арбітражу у м. Цюріх за новим транзитним контрактом;

  • міжнародний арбітраж у Стокгольмі за контрактом між "Нафтогазом" та "Газпромом" щодо перепоступки боргових зобов'язань "Росукренерго".

"Якщо ми не знайдемо з "Газпромом" спільної мови, будемо звертатися до політичного керівництва держави для досягнення домовленостей на міждержавному рівні. Якщо хтось вважає, що росіяни заплатили і уклали новий контракт передусім через домовленості політичного керівництва держави, у нас зараз буде чудова можливість це перевірити", – підсумував Вітренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав із українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

  • Крім того, було досягнуто домовленості про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

  • Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" проти відмови від подальших претензій.

  • "Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

  • "Нафтогаз" підвищив тариф, який російський "Газпром" протягом найближчих 5 років платитиме за транзит газу до Європи.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Поставки газу в Україну Стокгольмське рішення по газу Анексія Криму
Особи
Юрій Вітренко Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром транзит газу
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hunt andres
hunt andres
"Да ты я вижу, холоп, не уймешься?! (с)
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Knight Krain
Knight Krain
Але вата палає пуканом.
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1
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
hunt andres, сиди на бутылке и недергайся пхахахаххахах
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0
0
hunt andres
hunt andres
Knight Krain, але, але. Говорите громче, вас не слышно)
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Когда ссаные рагули свои земли продадут, уже весь мир будет смеяться над хотелками триперных ка-к-лов.
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