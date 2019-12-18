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18 грудня • оновлено в 17:20
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"Відступати не збираємося!" Меркель стала на захист "газопроводу Путіна"

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її країна виступає проти санкцій, які Сполучені Штати збираються ввести проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це Меркель сказала в середу, 18 грудня, відповідаючи на питання депутатів бундестагу, повідомляє німецький сайт Focus.de. За її словами, вона не бачить іншого рішення, окрім як рішуче обговорювати американські санкцій. "Я хотіла б відзначити, що переговори щодо газового контракту зараз ведуться з Україною", – наголосила Меркель.

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У відповідь депутат бундестагу від фракції "Альтернатива для Німеччини", яка захищає Росію, заявив, що Німеччина в цьому відношенні "більше не діє суверенно, вона регулярно відступає".

"Тому Німеччина не загрожує контрсанкціями. А це можна було б почути і на міжнародній арені", – заявив представник АДГ.

Меркель відповіла: "Ми відступати не збираємося".

Меркель стала на захист "газопроводу Путіна"

Меркель стала на захист "газопроводу Путіна"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

  • 30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.

  • Згодом німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.

  • Перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Сполучені Штати "викручують руки" Європі з питання газопроводу "Північний потік-2".

  • 11 грудня до закону про оборонний бюджет США внесли положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

  • Уряд Німеччини закликав США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".

  • Конгрес США затвердив законопроєкт, яким вводяться санкції проти підрядників газопроводу "Північний потік-2". Так США впритул наблизилися до обіцянки зірвати будівництво газопроводу в обхід України, проте це ще не кінець битви для Росії.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Особа
Ангела Меркель
Місце
Німеччина
Тег
газ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А где "Меркель дерзко (цинично, подло) ответила американцам"?
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
У помощницы главы Госдепа США случился инсульт. Нуланд госпитализирована с тяжелыми последствиями кровоизлияния в мозг. Отнялась частично правая часть тела. Временно лишена способности говорить.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А слабО "Меркеляку на гилляку?" яИшшо поздравляю всех граждан Украина, особенно лучшую её часть - активистов, поцриотов, волонтеров и прочих гиднюков с историческим событием: ДОСТРОЕН ЖД МОСТ В КРЫМ!
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