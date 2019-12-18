Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її країна виступає проти санкцій, які Сполучені Штати збираються ввести проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це Меркель сказала в середу, 18 грудня, відповідаючи на питання депутатів бундестагу, повідомляє німецький сайт Focus.de. За її словами, вона не бачить іншого рішення, окрім як рішуче обговорювати американські санкцій. "Я хотіла б відзначити, що переговори щодо газового контракту зараз ведуться з Україною", – наголосила Меркель.
У відповідь депутат бундестагу від фракції "Альтернатива для Німеччини", яка захищає Росію, заявив, що Німеччина в цьому відношенні "більше не діє суверенно, вона регулярно відступає".
"Тому Німеччина не загрожує контрсанкціями. А це можна було б почути і на міжнародній арені", – заявив представник АДГ.
Меркель відповіла: "Ми відступати не збираємося".
Меркель стала на захист "газопроводу Путіна"
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.
30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.
Згодом німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.
Перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Сполучені Штати "викручують руки" Європі з питання газопроводу "Північний потік-2".
11 грудня до закону про оборонний бюджет США внесли положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Уряд Німеччини закликав США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".
Конгрес США затвердив законопроєкт, яким вводяться санкції проти підрядників газопроводу "Північний потік-2". Так США впритул наблизилися до обіцянки зірвати будівництво газопроводу в обхід України, проте це ще не кінець битви для Росії.
У Німеччині зажадали, щоб США "відійшли в сторону" в суперечці за газ між Україною і Росією.
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