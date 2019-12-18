Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її країна виступає проти санкцій, які Сполучені Штати збираються ввести проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це Меркель сказала в середу, 18 грудня, відповідаючи на питання депутатів бундестагу, повідомляє німецький сайт Focus.de. За її словами, вона не бачить іншого рішення, окрім як рішуче обговорювати американські санкцій. "Я хотіла б відзначити, що переговори щодо газового контракту зараз ведуться з Україною", – наголосила Меркель.

У відповідь депутат бундестагу від фракції "Альтернатива для Німеччини", яка захищає Росію, заявив, що Німеччина в цьому відношенні "більше не діє суверенно, вона регулярно відступає".

"Тому Німеччина не загрожує контрсанкціями. А це можна було б почути і на міжнародній арені", – заявив представник АДГ.

Меркель відповіла: "Ми відступати не збираємося".

Меркель стала на захист "газопроводу Путіна"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Конгрес США затвердив законопроєкт, яким вводяться санкції проти підрядників газопроводу "Північний потік-2". Так США впритул наблизилися до обіцянки зірвати будівництво газопроводу в обхід України, проте це ще не кінець битви для Росії.

У Німеччині зажадали, щоб США "відійшли в сторону" в суперечці за газ між Україною і Росією.

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