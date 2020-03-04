Милованов і Жуковський відмовилися працювати у Кабміні Шмигаля – джерело

У Верховній Раді подейкують, що ймовірні кандидати на посади керівників Мінекономіки Роман Жуковський і Мінагро Тимофій Милованов можуть відмовитися працювати в новому Кабміні.

Про це з кулуарів парламенту в середу, 4 березня, повідомив журналіст OBOZREVATEL. "Ходять чутки, що голова Мінекономіки не згоден увійти в Кабмін. Мінагро теж. Милованов і Жуковський нібито відмовляються, не хочуть працювати у новому Кабміні", – повідомив журналіст.

Нагадаємо, у вівторок OBOZREVATEL дізнався, що за підсумками закритої зустрічі президента України Володимира Зеленського та фракції "Слуга народу" з'явилася інформація, що Роман Жуковський (зараз працює в Світовому банку) запропонований на пост міністра економіки замість Милованова. А останній нібито стане міністром сільського господарства.

Тимофій Милованов

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради в середу, 4 березня, розгляне звільнення Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра. Очікується, що новим главою уряду стане віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про свою відставку з посади глави уряду. Про це повідомив Telegram-канал "Правда Качури" і опублікував фото самої заяви.

4 березня голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що мови про його відставку в зв'язку з можливими звільненнями в Кабміні поки немає.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!