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4 березня • оновлено в 16:56
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Милованов і Жуковський відмовилися працювати у Кабміні Шмигаля – джерело

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У Верховній Раді подейкують, що ймовірні кандидати на посади керівників Мінекономіки Роман Жуковський і Мінагро Тимофій Милованов можуть відмовитися працювати в новому Кабміні.

Про це з кулуарів парламенту в середу, 4 березня, повідомив журналіст OBOZREVATEL. "Ходять чутки, що голова Мінекономіки не згоден увійти в Кабмін. Мінагро теж. Милованов і Жуковський нібито відмовляються, не хочуть працювати у новому Кабміні", – повідомив журналіст.

Нагадаємо, у вівторок OBOZREVATEL дізнався, що за підсумками закритої зустрічі президента України Володимира Зеленського та фракції "Слуга народу" з'явилася інформація, що Роман Жуковський (зараз працює в Світовому банку) запропонований на пост міністра економіки замість Милованова. А останній нібито стане міністром сільського господарства.

Тимофій Милованов

Тимофій Милованов

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради в середу, 4 березня, розгляне звільнення Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра. Очікується, що новим главою уряду стане віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про свою відставку з посади глави уряду. Про це повідомив Telegram-канал "Правда Качури" і опублікував фото самої заяви.

4 березня голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що мови про його відставку в зв'язку з можливими звільненнями в Кабміні поки немає.

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Читайте всі новини по темі "Відставка Кабміну 2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Відставка Кабміну 2020
Особи
Роман Жуковський Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Cachko Elena
Cachko Elena
я вот понять не могу , они там на себя работают или на страну ? что за детский сад ? с тем я не буду работать,этот мне не нравится ...гнать всех и как можно дальше...
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Чтобы мимнистром быть, так надобно уменье И разум ваш повеселее, - И вы, друзья, как ни садитесь, Все в министры не годитесь.
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