Відразу двоє міністрів Німеччини висловились щодо санкцій для "Північного потоку-2" через Навального

Санкції проти "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

Відразу двоє міністрів німецького уряду заявили, що запровадження санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2" залежить від ситуації з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Зокрема, міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер готова до обговорення санкцій проти Росії, зокрема й щодо недобудованого газопроводу "Північний потік-2", йдеться в повідомленні DW.

На її думку, подальші кроки Німеччини залежатимуть від дій Москви. Доведене використання хімічної зброї ставить дуже серйозні запитання до керівництва РФ.

"Я завжди казала, що "Північний потік-2" – далеко не найулюбленіший мій проєкт. Для мене завжди було зрозуміло, що тут потрібно враховувати обґрунтовані безпекові інтереси країн Центральної Європи та України", – додала Крамп-Карренбауер.

Також міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан пов'язав майбутнє газопроводу з розслідуванням отруєння Навального. Він заявив, що те, чи продовжиться будівництво газопроводу, залежить перш за все від Росії.

За його словами, Москва мусить прояснити ситуацію і змінити свою "дуже вперту позицію".

"Немає економічних питань, які в підсумку могли б бути важливішими, ніж зовнішньополітичні інтереси й інтереси в сфері безпеки Німеччини та Європи", – підкреслив Шпан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що "є багато ознак" причетності Росії до отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Також Маас допустив, що країна може змінити свою позицію до Росії щодо "Північного потоку-2". За його словами, на це може вплинути відмова РФ від розслідування отруєння Навального.

5 вересня стало відомо, що влада Швеції виступила проти введення санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на те, що вважає отруєння опозиційного політика Олексія Навального спробою його вбивства.

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