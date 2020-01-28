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28 січня • оновлено в 14:04
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Розплата за Крим: Євросоюз боляче вдарив санкціями по Росії

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Євросоюз розширив санкції проти Росії за анексію Криму. Тепер під міжнародні штрафи потрапили ті, хто допомагав проводити "вибори" на півострові у вересні 2019 року.

Рішення було ухвалене у вівторок, 28 січня, повідомив у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк. "Міністри ЄС вирішили ввести 7 осіб під режим санкцій щодо осіб і організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Всі вони пов'язані із Севастополем і Кримом, а також із російськими виборами, які відбулися там у вересні", – написав Йозвяк.

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Тепер під санкціями ЄС перебувають 177 осіб і 44 організації.

Санкції за Крим

Санкції за Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2019 року Кабмін України ввів санкції проти тих, хто руйнує об'єкти культурної спадщини в окупованому Криму, здійснює там теле- і радіомовлення, а також постачає матеріали для оборонно-промислового комплексу РФ.

20 червня 2019 року Європейський Союз ухвалив рішення на рік продовжити санкції проти Росії за анексію українського Криму.

У жовтні 2019 року в Євросоюзі заявили, що не мають наміру знімати економічні санкції з Російської Федерації.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Санкції проти Росії Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим Європейський Союз санкции
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Озабоченность выразили
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
7 ЧЕЛОВЕК!!! Это катастрофа
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В срало Украине!
В срало Украине!
Ой, как больно! :о))))))))))
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