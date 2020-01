Розплата за Крим: Євросоюз боляче вдарив санкціями по Росії

Євросоюз розширив санкції проти Росії за анексію Криму. Тепер під міжнародні штрафи потрапили ті, хто допомагав проводити "вибори" на півострові у вересні 2019 року.

Рішення було ухвалене у вівторок, 28 січня, повідомив у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк. "Міністри ЄС вирішили ввести 7 осіб під режим санкцій щодо осіб і організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Всі вони пов'язані із Севастополем і Кримом, а також із російськими виборами, які відбулися там у вересні", – написав Йозвяк.

Тепер під санкціями ЄС перебувають 177 осіб і 44 організації.

EU ministers decided to add 7 ppl to its sanctions regime over ppl / entities responsible for undermining the territorial integrity of #Ukraine. All linked to Sevastopol & Crimea and the Russian elections that took place there in Sep. The list now contains 177 ppl and 44 entities