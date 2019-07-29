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Нові кадри Зеленського: в АМКУ потраплять дружина аудитора НАБУ і ексчиновниця

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Названо імена людей, які, можливо, стануть новими державними уповноваженими Антимонопольного комітету України. Це Наталія Буроменська і Ольга Нечитайло.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє "Економічна правда". Укази про їхнє призначення, можливо, оприлюднять у понеділок, 29 липня.

Згідно з організаційними нормами АМКУ, уповноважених у цю структуру призначає Президент України.

Як повідомляє видання, Наталія Буроменська — адвокат, начальник договірно-правового відділу Vodafone Україна, дружина аудитора НАБУ Михайла Буроменського. На позачергових парламентських виборах була кандидатом у народні депутати від партії "Голос" (№85 у списку).

Ольга Нечитайло — співробітниця організації BRDO (раніше працювала в АМКУ на посаді головного спеціаліста, вела справи ДТЕК). Вона займається енергетикою в Офісі ефективного регулювання BRDO, звідки в Офіс президента прийшов працювати Олексій Гончарук (заступник голови ОП).

АМКУ

АМКУ

Телеграф

Як повідомляв OBOZREVATEL, звільнення президентом Володимиром Зеленським трьох держуповноважених Антимонопольного комітету України може означати старт "розгрібання авгієвих стаєнь" у відомстві.

А Державний уповноважений Антимонопольного комітету України Світлана Панаіотіді визнала, що АМКУ не бореться з монополістами так, як повинен.

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Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Антимонопольний комітет України
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