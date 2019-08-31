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Наслідки "брудної нафти": Росія порушила важливу угоду

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Росія в серпні 2019 року різко наростила видобуток нафти до 11,3 млн барелів на добу. Цим самим вона зірвала виконання міжнародних домовленостей щодо його зниження.

Різке зростання видобутку в серпні пішло після того, як у травні-липні 2019 року виробництво нафти впало до 11,1-11,14 млн барелів на добу через забруднення трубопроводу "Дружба" і тимчасової зупинки прокачування по ньому палива. Про це "Інтерфаксу" повідомило джерело, знайоме з даними галузевої статистики.

"За підсумками серпня угода ОПЕК+ виконана лише на 44%. Раніше міністр енергетики РФ Олександр Новак запевнив, що Росія в серпні має намір виконати угоду ОПЕК+ зі скорочення видобутку нафти. В першу половину серпня Росія розігнала видобуток нафти до 11,32 млн б/д, виконавши угоду ОПЕК+ на 35% після 3 місяців її перевиконання", – пише видання.

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Згідно з умовами ОПЕК+, виробництво нафти в Росії має бути знижено на 228 тис. барелів на добу відносно жовтня 2018 року. Однак у серпні скорочення склало лише 80 тис. барелів.

Росія порушила умови видобутку нафти

Росія порушила умови видобутку нафти

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналітики одного з провідних світових банків BNP Paribas з'ясували, що зниження цін на акумулятори і поновлювані джерела енергії створили перспективу спаду на ринку нафти.

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 30 серпня, впали під час азіатських торгів. Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 60,80 долара за барель, що на 0,5% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Тег
нафта
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