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27 вересня • оновлено в 19:43
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Відновити авіарейси до Росії? Криклій дав жорстку відповідь

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Міністерство інфраструктури України не збирається відновлювати авіасполучення з Росією, щоб не повторилася катастрофа, подібна до MH17.

Про це сказав керівник міністерства Владислав Криклій в інтерв'ю "Економічній правді". "Поки що ця країна лишається агресором, ми в стані війни і не хочеться повторень МН17. Це просто небезпечно для українців. Мені здається, треба мати якийсь суїцидальний настрій, щоб запропонувати відновлення цього авіасполучення", – сказав Криклій.

За словами міністра, є і політична причина. Якщо знову дозволити польоти між країнами, то решта світу отримає сигнал, що все добре і ніяких проблем з Росією в України немає.

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"Тоді питання: навіщо ми за якимись додатковими санкціями відносно них звертаємося, навіщо ми хочемо продовжувати комунікацію в чотиристоронньому форматі, Мінські домовленості? Тому поки що, враховуючи як вони себе поводять, я думаю, що про пряме авіасполучення з ними не можна говорити взагалі", – сказав Криклій.

У той же час глава Міністерства інфраструктури проти заборони залізничного сполучення з країною-агресором. Таку ідею висловлював його попередник Володимир Омелян. Як і з літаками, Криклій назвав дві причини, чому це робити не варто.

Відновити авіарейси до Росії? Криклій дав жорстку відповідь

Економічна правда

Перша – економічна. Україна заробляє на транзиті, а також пов'язана міжнародними договорами.

"8 місяців 2019 року перевезено 7,7 млн тон вантажів, які прямували транзитом і проїзна оплата становила 3,5 млрд гривень. ... У нас є так само і угоди, які не скасовані. В СОТ 5-та стаття говорить про те, що має відбуватися транзит, і жодна зі сторін-підписантів не має обмежувати це транзитне право або блокувати його", – пояснив Криклій.

Друга – людська. "Ви ж знаєте, що в пасажирських перевезеннях ці рейси (в Росію, – Ред.) – одні з небагатьох, які є прибутковими. Більше того, у нас небагато сполучення. Ми просто створимо, напевно, додаткові перешкоди для громадян, які все одно вимушені їздити туди з різних причин. Так вони будуть їздити через Білорусь", – сказав міністр інфраструктури.

Відновити авіарейси до Росії? Криклій дав жорстку відповідь

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Теми
авіаперельоти Санкції проти Росії
Місце
Україна
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Мля. на Украине куда не глянь везде увидишь этот живой уголок. И каких там только персонажей нет.
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ниче ,попустит...
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