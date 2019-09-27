Відновити авіарейси до Росії? Криклій дав жорстку відповідь

Міністерство інфраструктури України не збирається відновлювати авіасполучення з Росією, щоб не повторилася катастрофа, подібна до MH17.

Про це сказав керівник міністерства Владислав Криклій в інтерв'ю "Економічній правді". "Поки що ця країна лишається агресором, ми в стані війни і не хочеться повторень МН17. Це просто небезпечно для українців. Мені здається, треба мати якийсь суїцидальний настрій, щоб запропонувати відновлення цього авіасполучення", – сказав Криклій.

За словами міністра, є і політична причина. Якщо знову дозволити польоти між країнами, то решта світу отримає сигнал, що все добре і ніяких проблем з Росією в України немає.

"Тоді питання: навіщо ми за якимись додатковими санкціями відносно них звертаємося, навіщо ми хочемо продовжувати комунікацію в чотиристоронньому форматі, Мінські домовленості? Тому поки що, враховуючи як вони себе поводять, я думаю, що про пряме авіасполучення з ними не можна говорити взагалі", – сказав Криклій.

У той же час глава Міністерства інфраструктури проти заборони залізничного сполучення з країною-агресором. Таку ідею висловлював його попередник Володимир Омелян. Як і з літаками, Криклій назвав дві причини, чому це робити не варто.

Економічна правда

Перша – економічна. Україна заробляє на транзиті, а також пов'язана міжнародними договорами.

"8 місяців 2019 року перевезено 7,7 млн тон вантажів, які прямували транзитом і проїзна оплата становила 3,5 млрд гривень. ... У нас є так само і угоди, які не скасовані. В СОТ 5-та стаття говорить про те, що має відбуватися транзит, і жодна зі сторін-підписантів не має обмежувати це транзитне право або блокувати його", – пояснив Криклій.

Друга – людська. "Ви ж знаєте, що в пасажирських перевезеннях ці рейси (в Росію, – Ред.) – одні з небагатьох, які є прибутковими. Більше того, у нас небагато сполучення. Ми просто створимо, напевно, додаткові перешкоди для громадян, які все одно вимушені їздити туди з різних причин. Так вони будуть їздити через Білорусь", – сказав міністр інфраструктури.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

25 вересня 2015 року Кабмін України прийняв рішення про заборону польотів російських авіакомпаній в Україні.

3 квітня 2019 року Кабінет міністрів України ввів заборону на нерегулярні рейси між Україною та Росією. Таким чином між країнами повністю було припинено авіасполучення.

На сайті президента України 25 липня з'явилася петиція з проханням відновити авіасполучення з Росією.

29 липня Росія закликала Україну провести переговори про відновлення авіасполучення між країнами.

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