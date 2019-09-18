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18 вересня • оновлено в 13:27
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/ Ринки та компанії

Відмовляться від трудових і дипломів: у Гончарука анонсували нову реформу

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У новому Кабміні збираються заборонити подавати "паперові" документи під час прийому на роботу або на конкурси. А архіви кадровиків хочуть перевести у цифровий вигляд.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на Facebook. За його оцінкою, в самих лише держорганах на канцелярію навколо кадрових документів витрачається 50-100 млн грн щороку.

"Цей захід може здатися занадто суворим. Але, по-перше, нам треба прищеплювати цифрову грамотність держслужбовцям. По-друге, декларації до НАПК в електронному вигляді усі і так подають, ЕЦП (електронний цифровий підпис, – Ред.) у всіх є", – зазначив Дубілет.

Від чого хочуть відмовитися

За словами міністра, під час прийому на роботу збираються скасувати:

  • копії дипломів (є реєстр);

  • інформацію про пов'язані компанії (є реєстр);

  • копії паспортів (є ЕЦП);

  • автобіографії та багато іншого.

"Трудові книжки повинні, нарешті, піти в історію. Це, до речі, оцінить і бізнес", – написав Дубілет.

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Переведення у цифру

У планах Кабміну перевести у цифровий вигляд весь документообіг, який стосується конкурсів, найму, відпусток, відряджень, звільнень. Також у цифру треба перевести архіви.

"Закони, які зобов'язують зберігати паперові справи 75 років, повинні залишитися у минулому столітті. Це теж буде корисно для бізнесу", – каже міністр.

Ще один пункт – зробити простішою логіку погоджень. Передбачається, що блок-схеми, за якими документи "ходять" по кабінетах, вдасться спростити і скоротити у 3-4 рази.

Також в Україні збираються створити єдиний реєстр держслужбовців. "Зараз HR-інформація роззосереджена по різних органах у різних форматах. Це дозволить централізувати і комунікації, і багато інших HR-аспектів", – написав Дубілет.

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Щоб провести цю реформу, за словами Дубілета, треба "поміняти кілька законів і постанов, а також впровадити правильне ІТ".

Передбачається, що це Кабмін зможе зробити за 6-8 місяців.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про плани уряду відмовитися від паперового документообміну в роботі державного апарату.

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив, що уряд з 1 жовтня відмовиться від документообміну, а не від документообігу.

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Теми
Реформи Зеленського Реформи в Україні Робота в Україні
Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
Тег
працевлаштування
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...поменять несколько законов и постановлений, а также внедрить правильное ИТ"..." () Вот ключевое слово: Внедрить правильное АйТи. Кто сталкивался с программами укр-разработчиков в госструктурах тот знает, какое оно дубовое и бестолковое. Например в Личном кабинете Портала Пенсионного фонда, на рекламу которого тратят сотни тысяч если не миллионы, можно заказать документ на бумажном носителе, а затем предлагают выбрать как его вы хотите получить. Ну по почте - понятно и нормально. А затем предлагается его получить по факсу или электронной почте. Представляете маразм? И такой маразм начнется во всей стране. Дубилет путает разработку Приват24 под его личным контролем и вакханалию с разработкой программ без его личного участия, которое будут разрабатывать и внедрять спецы, привыкшие отмывать бабло на программах, а не качественно их разрабатывать.
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