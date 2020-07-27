Від'єднання РФ від SWIFT можна порівняти з пострілом у голову, – аналітик про заяву посла

Ринки та компанії 14:45, 27.07.2020 Оновлено: 15:03, 27.07.2020

Від'єднання Росії від всесвітньої платіжної системи SWIFT може призвести до проблем у зовнішній торгівлі, падіння акцій російських компаній і фінансової кризи.

Про це OBOZREVATEL заявив фінансовий аналітик Володимир Мазуренко, коментуючи слова посла України в США Володимира Єльченка про те, що РФ може спровокувати нові санкції, зокрема від'єднання від платіжної системи.

"Повне від'єднання від SWIFT було б рівноцінно пострілу в голову. Що таке SWIFT? Це міжбанківська система обміну інформацією. За допомогою такої системи банки швидко й безпечно передають інформацію про платежі між собою. Росія, як ще приблизно 200 країн, є членом системи. З її допомогою підтверджуються платежі за імпорт, експорт", – пояснює Мазуренко.

Якщо від'єднати Росію від системи, під загрозою опиниться зовнішня торгівля Росії. В Ірані, додає аналітик, виник дефіцит на імпортну продукцію. "Я не думаю, що всі російські банки можуть від'єднати від SWIFT. Навіть в Ірані вимикали близько половини банків. Від'єднання від системи вплине на всю фінансову систему. Думаю, можна очікувати вслід і складності у виданні кредитів. Втратять і російські компанії. Це буде дуже серйозний удар.

Відзначимо, про можливе від'єднання Росії від SWIFT говорять ще з 2015 року. Днями в інтерв'ю РБК схожу заяву зробив і український посол в США. "Якщо Росія буде продовжувати поводитися так, як вона поводиться сьогодні, а думаю, найближчим часом це не зміниться, то вони дочекаються ще й таких санкцій, як від'єднання від системи SWIFT", – зазначив дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники американської розвідки заявили, що Росія втручається у вибори президента США 2020 року і підтримує переобрання чинного президента США Дональда Трампа.

Зі свого боку американський президент спростував такі заяви. Він назвав їх "дезінформацією, яку поширюють демократи".

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