"Віддавати гроші Пушиліну?" Мережу сколихнула заява Сивохо про пенсії для "Л/ДНР"

Українців обурила ідея радника секретаря РНБО Сергія Сивохо "полегшити життя" пенсіонерам на непідконтрольних територіях, переказуючи гроші прямо на територію "Л/ДНР".

Саме такий висновок зробили користувачі соцмереж з повідомлення Сивохо в Facebook. У середу, 23 жовтня, розповідаючи про проблеми мешканців окупованих територій, він написав: "Перш за все – це виплата пенсій. Досить знущань! Пенсіонери не повинні стояти в чергах на блокпостах раз в два місяці, щоб забрати свої гроші".

Зараз українці на непідконтрольній частині Донбасу можуть отримувати пенсії, якщо тільки вони зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (довідка про це діє 60 днів, її потрібно оновлювати) і їздять за грошима на підконтрольну територію.

"Сергію, буду вам вдячний, якщо ви поясните, як технічно можна здійснювати виплати на непідконтрольній території, де немає ні української банківської системи, ні відділень пенсійного фонду? Це як? Під'їдуть фури з мішками грошей на лінію розмежування, передадуть умовному Пушиліну з проханням роздати пенсіонерам? Може також поясніть, як стягувати податки на непідконтрольних територіях? До речі, жителі окупованих територій отримують пенсії, але на контрольованій території. Це природно. Буду вдячний за відповідь. Тільки не в стилі "вони працювали і заробили", а чисто технічно, як це можливо?", – написав під постом Сивохо Дмитро Кардаш.

Блогер Роман Шрайк спробував сумно пожартувати: "Є ідея – розкидати гроші над "ЛДНР" з вертольотів. Просто і без черг. Як вам?".

Люди запропонували Сивохо інший спосіб вирішення незручностей з блокпостами.

"Щоби легше було проходити пости і т.д., краще би іx зовсім не було! Проси путіняру забрати своїх бандюг з нашої землі! Ніхто пенсії видавати не буде окупованим територіям! Україна платить українцям, своїм громадянам! Працюй над тим, щоби моск*лятину вигнати! І вчи державну мову, держслужбовець", – написала Марія Барчук.

"А Сивохо точно український політик? Чи не ДНРовський, бува? А то поки всі пропозиції по деокупації звучать як "полегшимо сепарам життя". Добрий Фей, йди назад у КВН", – висловився Дмитро Іванов.

Також люди відзначили, що Пенсійний збирає гроші з податків, які платять громадяни, котрі працюють на якійсь території. Тоді як непідконтрольні частині Луганської та Донецької областей таких виплат не роблять.

"На окупованих Росією територіях українська держава не може виплачувати пенсії і здійснювати своє конституційне право. Податки не сплачуються, з чого виплачувати пенсії. Винна в цьому Росія як окупант. Ось це і треба пояснювати. Вона і повинна... Якщо українці покинули окуповані території , то Україна повинна їх забезпечити. Іншого немає. Сивохо повинен звертатися з вимогами по окупованих територіях до Росії", – написав Костянтин Платонов.

У такому ж ключі під постом Сивохо висловився і колишній секретар РНБО Олександр Данилюк: "Пенсіонери не повинні взагалі стояти на блокпостах. Ми не платимо пенсії жителям окупованих територій. Це – обов'язок окупанта".

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо виступив за відновлення виплати українських пенсій жителям ОРДЛО.

Раніше колишній міністр соціальної політики України Андрій Рева, коментуючи плани нинішнього Кабміну відновити пенсійні виплати в ОРДЛО, заявив, що це може привести до вічного конфлікту.

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