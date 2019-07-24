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"Вибори ні до чого": в "Нафтогазі" пояснили, навіщо "Газпром" тягне з переговорами

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Росія може тягнути з переговорами з НАК "Нафтогаз-України" про транзит газу через Україну, аби виграти час для будівництва "Північного потоку-2".

Про це написав на своїй сторінці в Facebook виконавчий директор НАК Юрій Вітренко. За його словами, якщо російська сторона чекала на результати виборів в Україні з надією побачити Юрія Бойка в кріслі прем'єра, то вони вже відомі і приводу зволікати немає.

"Мрії не завжди здійснюються. Тому немає причин вже зараз не призначати дату наступної тристоронньої зустрічі. Звичайно, якщо російська строна займає конструктивну позицію щодо продовження транзиту, а не просто виграє час для продовження будівництва "Північного потоку-2" і повного припинення транзиту через Україну", - пише Вітренко.

Він додає, що напередодні такої зустрічі ще потрібно провести консультації на технічному рівні з Газпромом і фахівцями Єврокомісії. "Тоді і тристороння зустріч на політичному рівні буде мати шанс завершитися підписанням угод", - підсумував Вітренко.

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транзит газу

транзит газу

Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

При цьому в НАК підкреслили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення боргу з російського газового монополіста. При цьому швейцарська влада вже вжили заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часткою російського газового монополіста в його голландських дочірніх компаніях.

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Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
транзит газу НАК "Нафтогаз" Газпром
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Назовите хоть одну причину,по которой Россия должна финансировать враждебную территорию свынарни транзитным баблом?
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
На кой этот договор, чтобы еще лет 10 шароварники шантажировали и таскали по судам "Газпром"?
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Витренко реально произошёл от коровы и осла, такой же тупой. Написал в Фейсбук и с поднятой головой думает что сделал предложение. Идиот. Во первых его Фейсбук никто и читать не собирается, он накуй ни кому не нужен, во вторых такие предложения делаются официально как положено, но до этого ему ещё далеко и в третьих сказано в сентябре значит в сентябре. А до этого пусть Нафтогаз выполнит всё то что ему прописали выполнить.
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