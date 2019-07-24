"Вибори ні до чого": в "Нафтогазі" пояснили, навіщо "Газпром" тягне з переговорами

Росія може тягнути з переговорами з НАК "Нафтогаз-України" про транзит газу через Україну, аби виграти час для будівництва "Північного потоку-2".

Про це написав на своїй сторінці в Facebook виконавчий директор НАК Юрій Вітренко. За його словами, якщо російська сторона чекала на результати виборів в Україні з надією побачити Юрія Бойка в кріслі прем'єра, то вони вже відомі і приводу зволікати немає.

"Мрії не завжди здійснюються. Тому немає причин вже зараз не призначати дату наступної тристоронньої зустрічі. Звичайно, якщо російська строна займає конструктивну позицію щодо продовження транзиту, а не просто виграє час для продовження будівництва "Північного потоку-2" і повного припинення транзиту через Україну", - пише Вітренко.

Він додає, що напередодні такої зустрічі ще потрібно провести консультації на технічному рівні з Газпромом і фахівцями Єврокомісії. "Тоді і тристороння зустріч на політичному рівні буде мати шанс завершитися підписанням угод", - підсумував Вітренко.

транзит газу Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

При цьому в НАК підкреслили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення боргу з російського газового монополіста. При цьому швейцарська влада вже вжили заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часткою російського газового монополіста в його голландських дочірніх компаніях.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся