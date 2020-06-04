Українці зможуть купувати газ через ПриватБанк: що відомо про нововведення

"Нафтогаз" домовився з державними Ощадбанком і ПриватБанком про те, що люди зможуть обирати вигідні тарифи та укладати угоди про постачання газу у відділеннях цих установ.

Це станеться в рамках запланованого з 1 липня 2020 року відкриття роздрібного ринку, повідомив "Інтерфаксу" глава ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" Максим Рабинович

"У нас укладені договори з двома найбільшими банківськими мережами та майже укладено договір з найбільшим поштовим оператором (Ощадбанк, Приватбанк і "Укрпошта", - Ред.). Ми також ведемо переговори з багатьма роздрібними мережами. Це новий підхід для України", – сказав Рабинович.

Вибір тарифу на газ

Відкриють контакт-центр

За його словами, поки компанія не планує відкривати центри обслуговування клієнтів в стандартному форматі, а працюватиме через агентські мережі "Ощаду" и "Привату". Це дозволить працювати одразу через сотні їхніх відділень.

Топ-менеджер уточнив, що "Нафтогаз" з відкриттям ринку відкриє свій контакт-центр, який буде нарощувати пропускну здатність зі збільшенням кількості клієнтів і дзвінків.

"У нас також буде своя онлайн платформа, на якій ми готові робити все: звірку розрахунків, довідки про заборгованість та т.д. Але ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній момент є люди, які будуть приходити особисто і будуть дзвонити – це нормально" , – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через вимоги МВФ підвищити ціни на газ для українців планують введення нового, двоступеневого тарифу. Для тих, хто споживає більше соціальної норми, тариф значно збільшиться.

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