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1 квітня • оновлено в 17:04
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Верланов: ДПС виводить з тіні цілі сфери економіки, які ухилялися від податків

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Незважаючи на спад в економіці України, до загального фонду державного бюджету у І кварталі 2020 року надійшло 110,8 млрд грн, що на 14,3 млрд грн (на 14,9%) більше, ніж минулого року.

Про це йдеться у повідомленні на сайте Державної податкової служби у середу, 1 квітня 2020 року.

Податки в Україні

Податки в Україні

Зростання надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року по основних бюджетоформуючих платежах:

  • ПДВ (сальдо) +10,1 млрд грн, або +63,8%;

  • акцизний податок +2 млрд грн, або +19,0%;

  • податок та збір на доходи фізосіб +4,1 млрд грн, або +16,8%;

  • податок на прибуток +4,6 млрд грн, або +15,8%.

Зменшення надходжень спостерігається лише по рентній платі (-5,5 млрд грн, або -48,8%), що пов’язано з двократним зменшенням ціни на природний газ та, як наслідок, зменшенням обсягів його видобутку.

Також на 0,9 млрд грн, або на 58,1% скоротились порівняно з 2019 роком надходження від акцизного податку на електроенергію. Причиною цього стало виведення з бази оподаткування операцій з реалізації електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел.

Виконання бюджету

Виконання бюджету

Без урахування платежів, які фактично не залежать від ефективності адміністрування з боку Державної податкової служби, а є відображенням зміни законодавства та макроекономічних факторів (акциз з електроенергії та рента за видобування корисних копалин) індикатив Міністерства фінансів на І квартал виконано у повному обсязі – 100,2%, або +0,2 млрд грн.

Варто зазначити, що показники дохідної частини закону про державний бюджет на 2020 рік були визначені виходячи з макропоказників, які передбачали зростання економіки, зокрема реального ВВП на 3,7%. Однак внаслідок світової кризи та інших несприятливих факторів макропрогноз був переглянутий: за даними Міністерства економіки, очікується падіння ВВП України на 3,9%.

"Цифри свідчать, що обсяг податкових надходжень зростає попри сповільнення економіки. Ми виводимо з тіні ті сфери та підприємства, які раніше платили не повністю, ухилялись від сплати. Чим забезпечуємо рівні правила гри та чесну конкуренцію для тих підприємців, які чесно платять податки. В цьому і полягає функція податкової", – наголосив Голова ДПС Сергій Верланов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кожен працюючий українець має право повернути частину прибуткового податку, якщо він витрачав гроші на лікування, освіту або іпотеку. У 2020 році цей перелік збільшили і повертати частину податку будуть тим, хто допомагав медичним установам під час боротьби з поширенням коронавірусу.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Податки в Україні
Особа
Сергій Верланов
Місце
Україна
Теги
податки Державна податкова служба (ДПС)
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