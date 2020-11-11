Верховний суд поставив крапку в справі заводу "Океан"

Касаційний господарський суд в складі Верховного суду підтвердив законність аукціону, на якому миколаївський бізнесмен Василь Капацина став власником суднобудівного заводу "Океан".

Про це повідомляє пресслужба підприємства. Зазначається, що судова тяганина навколо заводу тривала протягом усього 2020 року.

Законність проведення аукціону, що відбувся 2018 року, оскаржували компанії "Океан-Судноремонт", "Бельмонт Індастріз Інк" та "Пойзантер Холдінгз ЛТД".

Власник "Океану" Василь Капацина не раз звертався до правоохоронних органів, заявляючи, що банкрутство заводу, а потім і тяганина, були організовані підставними особами на замовлення попереднього власника – російського олігарха Ігоря Юсуфова, колишнього міністра енергетики РФ.

З 2015-го по 2018-й рік підприємство було в стані банкрутства й готувалося до подальшого продажу з молотка. У грудні 2018 року завод продали на аукціоні за 122 мільйони гривень. За умовами аукціону новий власник підприємства, миколаївський бізнесмен Василь Капацина, виплатив борги підприємства, а також погасив заборгованість із зарплати перед співробітниками на загальну суму понад 100 мільйонів гривень.

У 2020 році, після того як підприємство погасило борги та вийшло з кризи, знайшлися заявники, які вирішили оскаржити законність проведення аукціону. На підставі заяви Ігоря Ігнатова Генпрокуратура наклала арешт на майно підприємства. У лютому 2020 року Господарський суд Миколаївської області підтвердив законність аукціону, а Південно-Західний апеляційний господарський суд у серпні залишив чинним рішення суду першої інстанції. Постановою Верховного суду від 10 листопада зазначені рішення залишено без змін.

"Сьогодні Верховний суд поставив крапку в питанні правомірності аукціону з продажу ЦМК ПАТ МСЗ "Океан", що відбувся 03.12.2018. Це рішення нівелює численні спроби опонентів маніпулювати фактами і ставити під сумнів законність придбання українським інвестором Василем Капациною суднобудівного заводу", – підсумувала арбітражна керівниця Ірина Сербін.

Після зміни власника "Океан" почав відновлювати виробництво. На замовлення нідерландської судноплавної компанії Eurobulk завод побудував і відправив замовнику дві баржі. Підприємство також виконало кілька контрактів із виготовлення несучих металоконструкцій для моста на Володимирській гірці та Шулявського шляхопроводу в Києві.

На особисте прохання президента України Володимира Зеленського на заводі в гранично стислі терміни виробили металоконструкції для моста через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській. Нині "Океан" виготовляє металоконструкції для нового моста в Запоріжжі. Крім того, завод відремонтував буксири "Очаків", "Ізмаїлець" і "Зюйд", суховантаж ALICE, а також земснаряд "Ріон".