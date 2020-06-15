Верховний суд поставив крапку у справі Суркісів проти ПриватБанку

Велика палата Верховного суду частково задовольнила клопотання Нацбанку і Кабінету міністрів про зупинку справи сім'ї Суркісів проти ПриватБанку.

Суд закрив справу, визнавши зв'язок Суркісів із колишніми акціонерами банку, повідомляє LIGA.net.

Так, скасовано рішення першої та апеляційної інстанції, в яких сім'я Суркісів здобула перемогу. При цьому суд залишив за позивачами право звернутися до суду цивільної юрисдикції.

"Це однозначна перемога, на наш погляд, суд застосував норми нового банківського закону. Суд частково задовольнив клопотання НБУ і Кабміну, у позивачів є 10 днів на те, щоб ініціювати передачу позову в цивільний суд. Вони можуть сформулювати аналогічну позовну вимогу, але, можливо, будуть інші формулювання", – пояснив представник НБУ Віктор Григорчук.

Зазначається, що Ігор і Григорій Суркіси, а також їх сім'ї подали до суду на ПриватБанк за депозити на 1 млрд грн. Вони оскаржували процедуру bail-in, за якою в 2016 році націоналізували фінустанову. Нацбанк визначив, що Суркіси були пов'язаними з ПриватБанком особами, тому їхні вклади конвертовані в капітал держбанку.

У разі їх виграшу в Верховному суді, правомірність процедури націоналізації ПриватБанку опинилася б під сумнівом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд відхилив апеляцію Кабміну на рішення Печерського суду Києва від 9 лютого 2017 року, яка зобов'язувала ПриватБанк виконувати умови за депозитними договорами з офшорними компаніями братів Суркісів.