Верховний суд України визнав борг державного ПриватБанку у розмірі 22 млн гривень перед "Нікопольским заводом феросплавів", що належить бізнесменові Ігорю Коломойському.

Рішення про це було ухвалено 2 червня, повідомив Finbalance. Суд за клопотанням НЗФ закрив провадження в справі №910/13013/19, відкрите на підставі касаційної скарги ПриватБанку.

Суди ПриватБанку з Коломойським

Установа оскаржувала рішення судів нижчих інстанцій, які задовольнили позов заводу до "Привату" та стягнули з установи 22 млн грн. Ці гроші свого часу завод як поручитель, виконавши мирову угоду, сплатив НБУ в рамках часткового погашення заборгованості ПриватБанку з рефінансування.

"Верховний Суд констатував, що вже виносив рішення щодо подібних правовідносин у рамках іншої справи – №910/23070/17 – теж за участю НБУ і ПриватБанку", – повідомив сайт.

“Предмет і підстави позовів №910/23070/17 і №910/13013/19, а також встановлені судами фактичні обставини добровільного часткового виконання позивачем, як майновим поручителем, зобов`язань позичальника за одним і тим же кредитним договором від 24.10.2008 №19, що формують зміст правовідносин, а також їх правове регулювання є однаковими, що свідчить про подібність спірних правовідносин у вказаних справах”, – зазначив Верховний Суд в ухвалі від 2 червня.

Згідно з судовими матеріалами, “Нікопольський завод феросплавів” передавав у заставу для НБУ рухоме майно (тепловози, напіввагони) вартістю 40 млн грн. Це обтяження зняли після виплати поручителем для кредитора 21,85 млн грн, як це було передбачено мировою угодою.

Раніше НБУ заявляв, що ініціатором мирової угоди був “Нікопольський завод феросплавів”, і вона передбачала можливість погашення суми зобов’язань упродовж 12 місяців рівними частинами без комісії. При цьому 6 вересня 2019 року завод достроково погасив всю заборгованість.

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