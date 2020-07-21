Верховна Рада ухвалила закон про скорочення 'зелених' тарифів

Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила Закон № 3658, який передбачає скорочення "зелених" тарифів і розв'язання проблем сектору відновлюваної енергетики.

Документ підтримали 288 депутатів, зокрема, фракція "Слуга народу" дала 179 голосів (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Результати голосування Телеканал "Рада"

Що передбачає Закон

зменшення розмірів "зелених" тарифів з 01.07.2020 для об’єктів, введених в експлуатацію з 01.07.2015 до 31.12.2019, для СЕС більш ніж 1 МВт – на 15 %, для СЕС менш ніж 1 МВт – на 10 % та для ВЕС – на 7,5 %; зменшення розмірів "зелених" тарифів з 01.07.2020 для СЕС і ВЕС, введених в експлуатацію з 01.01.2020, на 2,5 %; встановлення граничного розміру "зеленого" тарифу для об’єктів відновлюваної енергетики, що введені в експлуатацію до 30.06.2015, що дасть змогу зменшити розмір "зелених" тарифів для таких об’єктів до 52 %; обмеження строків введення в експлуатацію нових СЕС для отримання "зеленого" тарифу шляхом зменшення з 01.08.2020 розмірів "зеленого" тарифу для таких об’єктів на 50 %; запровадження з 2022 року (50 % у 2021 році) повної відповідальності за небаланс своїх фактичних та акцептованих (прогнозних) графіків виробництва електроенергії для всіх виробників із ВДЕ, що створить для таких суб’єктів економічні стимули для підвищення точності прогнозування своїх графіків відпуску електричної енергії та сприятиме розвитку сектору балансуючих потужностей. При цьому розмір допустимої похибки прогнозування становитиме для ВЕС – 10 %, для СЕС – 5 %; визначення оператора системи передачі відповідальним за компенсацію недовідпущеної виробниками ВДЕ електричної енергії внаслідок виконання ними диспетчерських команд на зменшення та/або обмеження навантаження відповідно до методики, яка затверджується Регулятором; надання державних гарантій стосовно незмінності законодавства, чинного на день прийняття цього Закону, для виробників за "зеленим" тарифом.

"Проєкт акта розроблено з метою прискорення переходу до нової, конкурентної моделі підтримки відновлюваної енергетики шляхом проведення аукціонів із розподілу квоти підтримки, збалансування кошторису ДП "Гарантований покупець" і з метою розв'язання нагальних викликів галузі", – сказано в пояснювальній записці до законопроєкту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ухвалення Верховною Радою законопроєкту щодо зменшення зелених тарифів (№ 3658) дасть змогу країні заощадити 80 млрд грн та отримувати близько 20 млрд грн податків щороку. Про це йдеться в заяві Всеукраїнської енергетичної асамблеї (ВЕА).

Ухвалення закону має сприяти тому, що інвестори відновлять фінансування екологічно-чистої енергетики в Україні.