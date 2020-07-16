Верховна Рада зі скандалом призначила Уруського віцепрем'єром з ОПК

Верховна Рада призначила Олега Уруського на посаду віцепрем’єр-міністра України, міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Проєкт постанови Кабміну №3842 ухвалено на засіданні у четвер, 16 липня. Його підтримали 250 депутатів, з них 181 голос дала фракція "Слуга народу" (щоб подивитись результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Посаду, на яку призначено Уруського, створено у зв'язку із масштабною реформою ОПК.

Результати голосування Телеканал "Рада"

Результати голосування Телеканал "Рада"

Скандали довкола призначення

Прихід Уруського на посаду віцепрем'єра з "оборонки" відбувався зі скандалами. Його кандидатуру Кабмін вніс 10 липня, однак 13 липня проєкт постанови було відкликано. Проте 14 липня документ про призначення було подано знову.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос із трибуни заявив, що "кандидатура пана Уруського – яскравий приклад, як Офіс президента ставить раком весь парламент".

"Ця кандидатура у п'ятницю була направлена у Верховну Раду паном Шмигалем, але потім відкликана. Бо у цьому документі зазначено, що було засідання фракції. А засідання фракції не було. Що це означає? Що пан Шмигаль підробив документи. Потім він це зрозумів і відкликав подання", – заявив Лерос, закликавши не підтримувати кандидатуру Уруського.

Також у ЗМІ оприлюднювалась інформація, що компанія "Прогрестех-Україна", яку очолював Уруський, має кінцевих бенефіціарів із Росії.

"ТОВ "Прогрестех-Україна" має в засновниках кіпрську фірму Progresstechgroup, зареєстровану в місті Нікосія. Кінцевим бенефіціаром є громадянин РФ Володимир Кульчицький, академік Академії військових наук РФ. Ця сама кіпрська компанія є засновницею російського ТОВ “Прогресстех”, – писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Попри це у комітеті з економічного розвитку радили призначити Уруського.

Уруський виступив перед депутатами Телеканал "Рада"

Де Уруський працював раніше

У 1993–1996 роках працював головою управління у Національному космічному агентстві України;

У 1996–2000 роках очолював управління в апараті РНБО;

У 2000–2003 роках обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії у справах оборонно-промислового комплексу країни;

У 2003–2005 роках очолював відділ у секретаріаті уряду України;

У 2005 році став першим заступником глави Міністерства промислової політики;

У 2015 році очолював Державне космічне агентство України;

З квітня 2020 року очолював приватну інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні послуги, розробляє програмне забезпечення для підприємств високотехнологічних секторів економіки.

Що в декларації Уруського

Згідно декларації Уруського, у 2019 році він отримав 7245 гривень від ТОВ "Акст". Інших доходів не вказано.

Уруський володіє:

"Авіаційно-космічні системи та технології" – 48% статутного капіталу;

"Ековей Технолоджі" – 25%;

"Юнайтед Гудс Енд Фудс ЛТД" – 33%;

Мережа магазинів безмитної торгівлі вітчизняних виробників "Юнайтед Гудс Енд Фудс" – 25%;

Науково-дослідний і технічний центр "Ротор" – 3%.

Є кінцевим бенефіціаром у таких компаніях:

"Авіаційно-космічні системи та технології";

"Юнайтед Гудс Енд Фудс ЛТД";

"Юнайтед Гудс Енд Фудс";

"Ековей Технолоджі".

Раніше OBOZREVATEL писав, що, за даними ЗМІ, віцепрем'єром може стати Олег Уруський, кандидатура якого сподобалася президенту. Він очолює приватну компанію "Прогрестех-Україна" і раніше був головою Державного космічного агентства України.

10 липня стало народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус підтвердив, що кандидатура Олега Уруського розглядається на посаду віцепрем'єр-міністра з оборонно-промислового комплексу.