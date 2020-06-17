Верховна Рада списала мільярдні борги на ринку електроенергії

Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила законопроєкт №2386, який списав мільярдні борги, що були на "старому" енергоринку до його переходу на нову модель.

Рішення було ухвалено на засіданні в середу, 17 июня. Його підтримали 243 народних депутата.

"Реформа розпочалась залишивши за собою мільярдні борги. Так, станом на 31.08.2019 дебіторська заборгованість ДП "Енергоринок" складає 30,9 млрд. грн., з неї заборгованість, яка виникла після ведення в дію роздрібного ринку електричної енергії (1 півріччя 2019 року) становить 2,4 млрд. грн. Кредиторська заборгованість ДП "Енергоринок" складає 28,1 млрд. грн", – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Борги виникли з кількох причин:

бюджет не повністю розраховувався з шахтами за вугілля;

погано розраховувались підприємства водопровідно- каналізаційного господарства;

погано розраховувались споживачі електроенергії на окупованих територіях Донбасу.

Закон передбачає списання цих боргів. Для цього збільшать статутний фонд компаній "Енергоатом" і "Укргідроенерго" (їх докапіталізують) на суму, яку їм заборгувало державне підприємство "Енергоринок".

Результати голосування Телеканал "Рада"

Як повідомляв OBOZREVATEL, ручне втручання в роботу ринку електроенергії для зниження тарифів на електроенергію для промисловості призвело до того, що галузь переживає найбільший криза, а енергетичні підприємства не можуть працювати через багатомільярдних боргів. Про це заявила в.о. міністра енергетікі.Ольга Буславец.

НКРЕКП підтримала меморандум щодо скорочення зелених тарифів і вирішення проблем галузі, який став основою для зареєстрованого в парламенті законопроекту №3658.