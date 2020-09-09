Верховний суд заблокував стягнення $350 млн із Приватбанку у справі Суркісів

Валентина Гембарська Ринки та компанії 14:00, 9.09.2020 Оновлено: 14:26, 9.09.2020

Верховний суд задовольнив клопотання Приватбанку та зупинив стягнення $347 млн на користь братів Суркісів.

Про це сказано на сайті Верховного суду. Відповідно, зупинено виконання ухвали Печерського районного суду Києва від 9 лютого 2017 року до закінчення касаційного провадження у справі.

"Задовольняючи клопотання, Верховний суд врахував, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 2 вересня 2020 року визначено порядок виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року у справі №757/7499/17-ц, зокрема, шляхом стягнення з АТ КБ "ПРИВАТБАНК" грошових коштів у сумі 347 млн доларів США", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що, застосовуючи таке зупинення виконання, суд не здійснює оцінку обґрунтованості поданої касаційної скарги, а лише встановлює існування загроз забезпеченню балансу інтересів сторін.

У чому суть позову Суркісів

  • Підприємці Григорій та Ігор Суркіси, члени їхніх сімей, а також пов'язані з ними компанії судились із Приватбанком, у якому до націоналізації зберігалися їхні вклади. Йшлося про депозити на суму $250 млн та відсотки у розмірі $100 млн.

  • Під час націоналізації Приватбанку Суркісів рішенням НБУ у 2016 році було визнано інсайдерами Приватбанку (пов'язаними з ним особами). НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів із Приватбанком.

  • Кошти з депозитних рахунків Суркісів фактично списали: натомість вони отримали акції додаткової емісії Приватбанку, які опісля примусово продали за 1 грн державі (у такий спосіб провели націоналізацію).

  • Ще 2017-го Суркіси пройшли судові інстанції та довели, що вони не є пов'язаними особами в Приватбанку. Мінфін через суди намагався призупинити дію постанови, яка зобов'язала Приватбанк виплатити депозити сім'ї Суркісів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Печерський суд Києва 2 вересня ухвалив рішення про примусове стягнення з державного Приватбанку $350 млн (приблизно 10 млрд грн) на користь братів Суркісів. Тоді ж у Мінфіні заявили, що оскаржать його.

7 вересня у Верховну Раду внесли законопроєкт, який може заблокувати примусове стягнення з Приватбанку 350 млн доларів на користь компаній Суркісів.

9 вересня Міністерство юстиції України подало скаргу на суддю Печерського районного суду Києва Сергія Вовка до Вищої ради правосуддя. Саме він ухвалив рішення на користь Суркісів.

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