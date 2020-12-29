Венедіктова вже два тижні тягне підписання підозр у справі ПриватБанку – ЗМІ

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова нібито вже протягом двох тижнів не підписує отримані підозри у справі ПриватБанку.

При цьому, як пише "Економічна правда", посилаючись на свої джерела, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) передало всі необхідні документи їй особисто. Але ніякої реакції на це не було.

Показово, що Венедіктова є членом груп прокурорів, які ведуть три основних провадження щодо групи "Приват".

Як повідомляв OBOZREVATEL: