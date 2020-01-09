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9 січня • оновлено в 04:07
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У "Нафтогазі" пояснили масштаб удару по "газопроводу Путіна"

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Судно для укладання труб, необхідне для завершення газопроводу "Північний потік-2" в обхід України, Росія зможе побудувати не раніше, ніж через 4 роки.

Але і тоді вона не зможе ним скористатися. Про це заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю, яке опубліковано на Youtube-каналі компанії. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Я процитую керівника Об'єднаної суднобудівної корпорації РФ. Він сказав, що Росії для того, щоб створити судно, яке зможе прокласти цей газопровід, потрібно 4 роки", – сказав Коболєв.

При цьому, за його словами, є ще одне "але": щоб судно змогло працювати в територіальних водах Данії, воно повинно мати страховку.

"А страхові компанії дуже чутливі до будь-яких американських санкцій. Тому, крім судна РФ, потрібно буде вирішити ще кілька проблем. І за оцінками американських експертів, навряд чи це можливо найближчим часом", – сказав Коболєв.

Північний потік-2

Північний потік-2

Такі ж проблеми, за словами Коболєва, Росія має і з іншими суднами, які теоретично вона може дообладнати для укладання труб у морі.

Він додав, що "Північний потік-2" з точки зору комерції та економіки Росії ніколи не був потрібен. "Це політика. Це спроба знекровити українську економіку. Це елемент гібридної війни проти нас", – пояснив Коболєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Росія
Теги
газопровод Північний потік - 2
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Коболев всегда дает оптимистичные для себя прогнозы, а потом просто разводит ручки, и говорит - Упс... И врет всем дальше. А сейчас его задача отвлечь внимание от открытия Турецкого потока, про который он говорил, что его невозможно построить. И вещал про трубоукладочные корабли, санкции и политику. Достаточно вспомнить, как он разорялся рассказывая, что при подписании договора, да мы потребуем, да мы укажем. И что? Много науказывал?
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