У "Нафтогазі" пояснили масштаб удару по "газопроводу Путіна"

Судно для укладання труб, необхідне для завершення газопроводу "Північний потік-2" в обхід України, Росія зможе побудувати не раніше, ніж через 4 роки.
Але і тоді вона не зможе ним скористатися. Про це заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю, яке опубліковано на Youtube-каналі компанії. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Я процитую керівника Об'єднаної суднобудівної корпорації РФ. Він сказав, що Росії для того, щоб створити судно, яке зможе прокласти цей газопровід, потрібно 4 роки", – сказав Коболєв.
При цьому, за його словами, є ще одне "але": щоб судно змогло працювати в територіальних водах Данії, воно повинно мати страховку.
"А страхові компанії дуже чутливі до будь-яких американських санкцій. Тому, крім судна РФ, потрібно буде вирішити ще кілька проблем. І за оцінками американських експертів, навряд чи це можливо найближчим часом", – сказав Коболєв.
Північний потік-2
Такі ж проблеми, за словами Коболєва, Росія має і з іншими суднами, які теоретично вона може дообладнати для укладання труб у морі.
Він додав, що "Північний потік-2" з точки зору комерції та економіки Росії ніколи не був потрібен. "Це політика. Це спроба знекровити українську економіку. Це елемент гібридної війни проти нас", – пояснив Коболєв.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
17 грудня 2019 американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
У ніч на 21 грудня Трамп підписав оборонний бюджет, ввівши санкції проти Росії.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров спробував пояснити санкції проти російського газопроводу в обхід України тим, що з їх допомогою США нібито просувають свої "газові" інтереси в Європі.
Стало відомо, що російські кораблі не зможуть продовжити будівництво "Північного потоку-2" замість швейцарських, які перервали участь у проєктах через санкції.
Це не єдині "газові" проблеми РФ. З'ясувалося, що "Газпром" зазнає серйозних збитків через падіння цін на газ і нафту на світовому ринку.
Російський "Газпром" сподівається, що зможе добудувати газопровід "Північний потік-2" в обхід України до кінця 2020 року.
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