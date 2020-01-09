У "Нафтогазі" пояснили масштаб удару по "газопроводу Путіна"

Судно для укладання труб, необхідне для завершення газопроводу "Північний потік-2" в обхід України, Росія зможе побудувати не раніше, ніж через 4 роки.

Але і тоді вона не зможе ним скористатися. Про це заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю, яке опубліковано на Youtube-каналі компанії. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я процитую керівника Об'єднаної суднобудівної корпорації РФ. Він сказав, що Росії для того, щоб створити судно, яке зможе прокласти цей газопровід, потрібно 4 роки", – сказав Коболєв.

При цьому, за його словами, є ще одне "але": щоб судно змогло працювати в територіальних водах Данії, воно повинно мати страховку.

"А страхові компанії дуже чутливі до будь-яких американських санкцій. Тому, крім судна РФ, потрібно буде вирішити ще кілька проблем. І за оцінками американських експертів, навряд чи це можливо найближчим часом", – сказав Коболєв.

Північний потік-2

Такі ж проблеми, за словами Коболєва, Росія має і з іншими суднами, які теоретично вона може дообладнати для укладання труб у морі.

Він додав, що "Північний потік-2" з точки зору комерції та економіки Росії ніколи не був потрібен. "Це політика. Це спроба знекровити українську економіку. Це елемент гібридної війни проти нас", – пояснив Коболєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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