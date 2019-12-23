Великі аптечні знижки "Від Морозків"

Всі радять скласти домашню аптечку, але це складно. Знаходяться інші справи, які вимагають уваги, і стає не до консультацій з лікарем і вдумливого складання списку препаратів. Про аптечки згадуємо, коли погіршується самопочуття, але потрібно швидко "встати на ноги".

Щоб підштовхнути людей до завчасної покупки противірусних засобів і вітамінів, роботизовані аптеки під брендами "Аптека Копійка", "Аптека Шар@", "Благодія" і "Аптека АНЦ" зробили акцію "Від Морозків"*. Поки вона діє, відвідувачі можуть купувати товари зі знижками до 25%.

Роботизовані аптеки додали до акційного переліку противірусні препарати, засоби гігієни, фіточаї та інші позиції. Щоб дізнатися, на які товари поширюється знижка і в якому розмірі, слід звернутися до провізора.

Офісні працівники роблять покупки в роботизованих аптеках під час обідньої перерви або дорогою додому. Керівники використовують вільну хвилину між зустрічами, щоб зайти за вітамінами, ліками, іншими товарами. В аптеках під брендами "Аптека АНЦ", "Шар@", "Благодія" і "Аптека Копійка" працюють роботи-помічники. Вони розміщують товари на полицях і віддають в руки провізора упаковку, яку замовив покупець.

На відміну від людини, вони виконують роботу за сім секунд. За цей час покупець може приготувати гроші або дістати банківську карту і розплатитися за товари.

Щоб відвідувачі не відкладали покупку в спробах заощадити, роботизовані аптеки проводять акцію "Від Морозків". Вона діє з 1 грудня 2019-го по 30 січня 2020 року, тому бажаючі встигають придбати акції позиції зі знижками до 25%. Можна поповнити запаси домашньої аптечки противірусними препаратами, купити малюкові засоби гігієни, взяти фіточай. В акційному переліку є й інші товари для дорослих і дітей. Якщо шукаєте конкретний продукт, можете зробити попереднє замовлення за допомогою аптечної довідки 5900.

* Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, співвідношенні до попередньої ціни реалізації, асортименті, на який надаються знижки, а також відсотку знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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